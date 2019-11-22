比根：“韩国是重要同盟，但不能免费搭车”. November. 22, 2019 07:43. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院副国务卿被提名人史蒂芬·比根20日（当地时间）就韩美防卫费分摊额磋商表示：“韩国是我们最重要的同盟伙伴之一”，“这并不意味着谁就可以免费搭车。” 担任国务院对朝政策特别代表的比根当天在参议院外交委员会举行的人事听证会上做出了上述表示。有评价称，就连对韩国了解颇深的他，也加入了特朗普政府向韩国施压要求增加分摊额的行列。但是，对于是否认为应该继续驻扎驻韩美军的提问，他回答称：“是的。” 比根还把朝鲜外务省第一副相崔善姬指为需要与自己谈判的人，并公开提议对方参加无核化谈判。他表示：“晋升为副国务卿不会降低对朝鲜的集中度，反而会提高对朝鲜的优先顺序。”分析认为，比根指认崔善姬的目的在于，让朝鲜也提升谈判代表的地位，进行无核化谈判。到目前为止，比根的朝鲜对等方，继国务委员会对美特别代表金赫哲之后，目前是朝鲜外务省巡回大使金明吉，级别低于崔善姬第一副相。据悉，美方谈判小组对2月河内美朝首脑会谈之前举行的工作磋商和上个月在瑞典斯德哥尔摩举行的工作磋商中，朝鲜磋商代表没有掌握任何实权、只单方面传达上级信息的做法感到失望。 他还警告说，要求美方采取“新解决方法”的朝鲜可能会回到过去的挑衅模式，“这将是一个巨大的失误”。

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