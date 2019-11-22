《韩日军事情报保护协定》终结D日，站在孤立和同盟岔路口的韩国外交. November. 22, 2019 07:43. . 《韩日军事情报保护协定》的结束时限将在今晚12时到来。韩国政府昨天召开了由安保室长郑义溶主持的国家安全保障会议常任委员会会议，讨论了该问题。青瓦台表示，“决定继续与主要相关国家进行紧密协商。还讨论了应对各种情况的方案”，留下了最后逆转的可能性。但是，如果不能通过韩美日秘密外交找到戏剧性的妥协点，就难以期待《韩日军事情报保护协定》终结决定的推翻。 即使只是一线希望，期待反转电视剧的原因，是因为担心《韩日军事情报保护协定》结束以后韩国将面临的情况。虽然文在寅总统表示，“即使《韩日军事情报保护协定》结束，也要与日本进行安全合作”，但考虑到《韩日军事情报保护协定》在东北亚安全格局中占据的象征意义和周边国家对其结束做出的战略判断，其影响将不容小觑。特别是，韩国将面对的外交孤立很有可能是从未经历过的考验。 《韩日军事情报保护协定》的结束会立即使韩日关系有如冰冻。韩国政府决定终止这一协定之后，韩日之间在3个月内进行了转交文在寅总统亲笔信、首脑间对话以及各种直接和间接沟通的努力。两国正式立场没有改变，但就进行真诚对话达成了共识。但是，结束这一协定可以使所有这些努力成为无为。恢复气氛需要多少时间和努力也是未知数。 这将给本来就处于动摇状态的韩美同盟带来巨大的冷风。在防卫费分摊额磋商破裂，甚至谈到裁减驻韩美军的情况下，美国可能会表现出激烈的反应。其开端是，日本以出口限制来应对历史问题，把贸易当作武器，而以其名义提出安全信赖问题，给《韩日军事情报保护协定》制造借口的也是日本。但是，在这一协定终结之后，美国很可能将打破韩美日三角合作体制的责任主要归咎于韩国，并将责任与同盟悬案联系起来。 朝鲜和中国将热衷于挑拨韩美日三角体制的裂痕，进而煽动韩国脱离的离间行为。最近逐渐提高对外威胁水平的朝鲜昨天拒绝了文在寅总统邀请出席韩国-东盟特别峰会，使劲嘲弄韩国政府。朝鲜比任何人都先察觉到了韩国孤立无援的处境，并开始轻视韩国。很明显，中国也会像萨德（末段高空区域防御系统，THAAD）矛盾时那样，更加勒紧韩国。 外交虽然是国家的自尊心，但在事关生存和实际利益的事情上不能只注重面子。虽然外交不能违背国民的意愿，但只关注国内支持层的外交只会带来害己的结果。《韩日军事情报保护协定》不是谁赢谁输的问题。日本政府也没有区别。韩日双方都应该做出不给历史留下遗憾的决定。还剩下一天。

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