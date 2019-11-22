金正恩称“金刚山乱七八糟”，这是韩国的责任吗？. November. 22, 2019 07:43. by 黃仁贊 hic@donga.com. 确实够旧的。说的是朝鲜国务委员会委员长金正恩认为“乱七八糟”的金刚山设施。 去年为了采访离散家人会面而造访了金刚山旅游区，设施都褪了颜色，一片破烂。被用作临时食堂的温井阁前木板道，因为多处出现漏洞，所以要小心崴了脚。用于告别会面场所的金刚山酒店，外墙的油漆已经脱落，发霉，甚至有些难看。路面上散落着碎裂的水泥块。 在会面之前急忙维修的离散家属会面所1层和2层的情况还算不错。但是，紧急出口台阶上也出现了霉斑。地下满满的污物被舀了出来，但下面冒出的腐臭味却无法掩盖。金刚山观光开始至今已20年，韩国游客中断访问已10多年，设施变得如此残旧。 金正恩的气恼也是由此而来。他要求把韩方的设施“一扫而光”。朝鲜的这一态度不会轻易改变。金正恩在上个月骑着白马登上白头山后，预告要展开“雄伟的行动”，朝鲜媒体也在把在金刚山设施拆除并进行“朝鲜式”再开发宣传为“雄伟的措施”。 韩国政府对于金正恩要拆除金刚山内韩方设施的决定，还没有找到合适的解决方法。“先见面再说”，但朝鲜拒绝。甚至发出了有关拆除的最后通牒。官方人士还表示，不能排除为了对美国施压而全面拆除部分金刚山设施的可能性。情况就是处于这种一触即发的状态。 相反，韩朝之间的协议内容却鲜为人知。因为韩国政府把磋商过程转变为非公开。政府认为会对谈判过程产生不利的影响。但是，也有人说，政府去年详细公开了韩朝交流过程，一旦面临停滞局面就闭口不谈涉及朝鲜的信息。 虽然为时嫌晚，但政府有必要就金刚山问题明确表明立场。也就是说，设施老化的责任在韩朝之间的哪一方。朝鲜主张，因为韩方看美国的脸色不重启事业，蒙受了巨大损失。这等于是在营造一种氛围，想在拆除韩方设施时回避韩方的补偿要求。 但是有一点是明确的，设施老化的原因——金刚山旅游的中断——是朝鲜的责任。金刚山旅游因2008年游客朴旺子被杀事件而中断。此后，由于国际社会对朝鲜开发核武器和导弹的忧虑和对朝鲜制裁，朝鲜未能重启旅游。但从韩国政府任何地方，都难以听到这样的指责。在这种情况下，韩国统一部长金练铁还在华盛顿表示：“在考虑变化的条件和环境的同时，将积极推进重启和搞活金刚山旅游。” 现代峨山已经为获得金刚山的经营权和设施投资投入了7670亿韩元，韩国政府也投入了598.6亿韩元。但朝鲜称“丧失了资格”，否认韩国在金刚山的权利。即使是为了保障韩国企业经营者的财产权，为了逃避浪费税金的批评，韩国政府也应该追究朝鲜中断旅游和设施老化的责任。关于恢复旅游，以后讨论也不迟。

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