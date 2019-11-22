驻法韩国文化院扩张迁移，并更名为“巴黎韩国中心”. November. 22, 2019 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韩国文化既有传统又有很强的现代感。我一直想经常接触，但好像有了好的场所。” 当地时间20日晚8时。 这是记者在位于法国巴黎市中心的香榭丽舍大街的“巴黎韩国中心”(Centre Culturel Cor´een)见到的巴黎市民说的话。将现有的驻法韩国文化院迁至此处扩建后，建成了地下1层、地上7层的规模(共3756平方米)。 位于巴黎的驻法韩国文化院自1980年在埃菲尔铁塔对面的特洛卡德罗广场设立以来，在39年间一直发挥着向法国和欧洲地区宣传韩国文化的中枢作用。但是很多人指出，由于地上1层和半地下形成的狭小空间(共753平方米)，进入21世纪以后，在满足因韩流而日益扩大的文化需求方面已经达到了极限。 韩国政府投资839亿韩元新建的驻法韩国文化院，随着韩国文化振兴院和韩国观光公社巴黎分社也同时入驻，更名为“巴黎韩国中心”。对该建筑进行改造的建筑师安泰俊(音)说：“希望韩国文化能够很好地吸收所有东西，带着这种期盼，将外观装饰成白色。我们以在巴黎建造另一个光化门为主题进行了工作。”在比现有文化院扩大4倍的空间里，拥有118席的演出场、大规模展厅(500平方米)，韩国文化•韩食体验馆、教室等设施一应俱全。 法国前文化部长官佩尔兰、参议员洛佩兹、众议院议员孙福尔杰、文化体育观光部长官朴良宇、韩国驻法国大使崔钟文、韩国演员裴斗娜等重要人士出席了开院仪式。 巴黎市民也前来享受作为开院活动准备的钢琴家鲜于艺权(音)的迷你古典音乐演出、韩国民俗品展示、韩食体验等。佩尔兰前部长表示：“最近几年里，法国人对韩国电影和K-Pop、时尚、韩餐、化妆品等韩国文化的关心大幅增加。(巴黎韩国中心的开馆)这将成为法国人更好地理解韩国文化的契机。”

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