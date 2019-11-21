首尔国际马拉松赛将升级为世界上仅有7个的“白金标”赛事. November. 21, 2019 07:31. by 李承鍵 why@donga.com. 首尔国际马拉松暨东亚马拉松赛成为世界上仅有7个的“白金标(Platinum Label)”大赛。 20日，国际田径联合会(IAAF)向首尔国际马拉松事务局通报了这一事实。明年首次引入的白金标赛事除了“世界马拉松大满贯(WMM)”6个大赛(波士顿、纽约、柏林、芝加哥、伦敦、东京)之外，首尔国际马拉松赛是唯一一个被授予该标签的赛事。 从2008年开始，国际田联开始为马拉松国际比赛授予金标赛事、银标赛事、铜标赛事三个等级。随着比赛的激增，仅2019年黄金标赛事就增加到了64个，为了突出大赛的差别性，从明年开始将新增白金标。5月，国际田联将连续10年获得金标赛事评级的首尔国际马拉松赛选定为田径文化遗产。被选为白金标和田径文化遗产的大会只有首尔国际马拉松赛和波士顿马拉松赛两个。

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