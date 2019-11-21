“防止成为全球极右分子的圣地”，奥地利政府把希特勒故居改造为警察局. November. 21, 2019 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 纳粹德国领导人阿道尔夫·希特勒在奥地利的故居在130年后将被改造成警察局。这是因为，越来越多的人担心，这里正在成为极右分子的圣地。 据英国广播公司（BBC）等媒体19日报道，奥地利政府近日决定，对位于北部地区布劳瑙市的希特勒故居进行改造，用作警察局建筑。计划本月内面向全体欧盟建筑师征集设计作品，开始重新装修。 希特勒出生的房子在欧洲是争议的对象。希特勒1889年4月20日出生于17世纪建造的公寓式建筑。希特勒一家在这里住了3年，后来搬走了。1938年，希特勒将奥地利并入纳粹德国后，还在前往维也纳的路上寻找过自己的故居。 随着这一情况的传开，新纳粹主义的追随者等极右主义者开始大举来到这里。奥地利政府为防止希特勒故居成为极右势力的圣地，出手掌握故居的所有权。 奥地利政府从20世纪70年代起租借建筑，用作福利设施。2011年，政府曾推进改造工程以便用于其他用途，但由于拥有希特勒故居近百年的盖尔林德·福默拒绝出售，租借关系宣告结束。奥地利政府2016年制定了强制购买该建筑物的法律，确保了所有权。政府向福默提出了81万欧元（约10.5亿韩元）的补偿金。 虽然政府拿到了所有权，但是对于建筑物的用途出现了激烈的对立。为批判纳粹暴行而予以爆破的意见和用作家庭暴力和解空间或慈善团体办公室等公益性场所的意见针锋相对。经过长时间的讨论，最终决定将其改造成警察署。奥地利内政部长沃尔夫冈·佩肖恩表示：“决定改建为警察局是一个明确的信号，表明这座建筑绝对不能成为纪念纳粹主义的场所。”

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