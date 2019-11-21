地球村“三星电视天下”，市场占有率连续2个季度超30%. November. 21, 2019 07:31. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子今年第三季度(7~9月)全球电视机市场占有率(以销售额为准)达到30.3%，从2006年开始一直保持世界第一的位置。 据市场调查企业IHS Markit20日发表的《全球电视市场占有率》报告显示，三星电子在出货量方面也以19.4%的占有率远远领先于竞争公司。 三星电子认为，之所以取得如此佳绩，是因为高端电视机的销售情况良好。三星电子第三季度在75英寸以上的超大型电视机市场上创下了47.8%的占有率。在2500美元(约292万韩元)以上的高价市场上，第三季度的占有率也达到了49.6%。在最近急速增长的新一代超高清8K市场中，其占有率高达87.9%(今年1~3季度累计)，远远超过了其他竞争企业。 LG电子第三季度的占有率为15.9%(以销售额为准)，位居第二。随着有机发光二极管(OLED)电视市场竞争加剧，LG电子的整体占有率比第二季度(16.5%)小幅下降。但是在2500美元以上的高端电视占有率(出货量为准)中，公司第三季度的市占率达到了23.4%，超过索尼(21.8%)，成功夺回了第二的宝座。 三星和LG等国内企业在全球电视市场表现良好，但以低价产品为先锋的中国企业的追击也不容小觑。 IHS Markit的全球电视市场各国籍占有率显示，韩国第三季度的销售额占有率为46.2%，虽然大幅领先于中国(23.2%)，但在出货量占有率方面却只有31.4%，落后于中国(33.5%)。电视业界相关人士解释说：“以低价液晶显示器(LCD)面板为武器展开低价物量攻势的中国企业的威力体现在数值上。” 另外，新一代8K电视画质争论持续的量子点发光二极管(QLED)电视和OLED电视的销量差距进一步拉大。 IHS Markit数据显示，QLED第三季度的销量为133万台，是OLED(67万台)的近两倍。去年第三季度，QLED(67万台)和OLED(64万台)的销量差距仅为3万台。 OLED电视世界第一的LG电子去年第三季度累计销量达105万台，但截止到今年第三季度销量为106万台，仅增长1%左右。据此，LG电子的OLED电视占有率继第一季度的62.4%，第二季度的56.1%之后，第三季度滑落到了49.8%，下降到了50%以下。业界相关人士解释说，“在OLED市场，索尼、松下等日本企业正在加大追击力度。” 预计，韩国企业在第四季度也将继续保持良好势头。业内人士表示，“第四季度，以北美和欧洲等为中心韩企的超大型高端产品销量仍将保持增长，或小幅扩大与中国等竞争对手的差距。”

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