美国防长称“不预测裁减驻韩美军”，韩美双方都在动摇同盟. November. 21, 2019 07:31. . 正在菲律宾访问的美国国防部长马克·埃斯珀前天就是否裁减驻韩美军表示，“不会预测或推测”。也就是说，美国国防部长没有排除裁减驻韩美军的可能性。这与15日在韩美年例安保磋商会议共同声明中发表的“埃斯珀部长再次承诺将维持驻韩美军的现状”的内容相比，已经退步了很多。有人提出，对于将于23日0时自动结束的《韩日军事情报保护协定》和驻韩美军防卫费分摊额问题，美方可能把裁减驻韩美军当作默示性施压手段。 在前天的《防卫费分摊额特别协定》第三轮磋商中，美国代表说，“韩国未能回应我们提出的公正、公平分摊的要求”，然后离开了会谈现场。会议原定进行7个小时，结果开始后仅持续了80分钟。这是自1991年开始分摊额协定磋商以来，首次在同盟会谈中发生这样的事情。为了履行只用费用来计算同盟的特朗普总统的指示，美方似乎沿袭了粗鲁的特朗普式谈判方式，正在展开压迫行为。显然，如果分摊额协定磋商和《韩日军事情报保护协定》问题得不到妥善解决，美国将继续加大施压力度。 即便如此，韩国也不能一味地指责主导世界秩序的强国的“实力政治”。文在寅政府也应该反省一下，是否认真考虑过同盟的未来。青瓦台明知美国把《韩日军事情报保护协定》视为韩美日三角安保合作的象征，但仍然打出了废弃牌，称“《韩日军事情报保护协定》是韩日之间的问题”。不仅是美国政府，连议会和知韩派专家的忧虑和呼吁也不顾，正向着《韩日军事情报保护协定》结束时间23日零时前进。文在寅政府这种态度只会让牵制和批评特朗普动摇同盟的美国国内知韩派人士背转身去。 韩美两国政府从来为了各自不同的政治目的，发生过动摇韩美同盟根基的这种同盟危机。韩美同盟不是在一定时期内受到权力威胁的有时限的政权可以随意动摇根基的关系。不能因为韩日矛盾战略或多拿一点分摊额，就毁掉两国年轻人用生命建立的同盟。韩美两国政府都要深刻反省和尊重同盟的意义和价值。

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