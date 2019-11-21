欺骗眼睛的画作. November. 21, 2019 07:32. . 到丹麦哥本哈根国家美术馆，可以看到一幅奇特的画，它让人怀疑自己的眼睛。这是这里的代表性藏品之一，但没有人见过这幅画的正面。因为总是只展示背面。“画怎么翻过来了？是不是还没布置好？”观赏者们看到放在地上而不是墙上的画作，总是这样问道。 就结论而言，这幅画从来没有被翻过。因为它画的就是画框的背面。这幅画看似现代美术，令人惊奇的是，它是350年前北欧画家的作品。普朗德（前比利时）出身的科内利斯·海斯布雷赫茨擅长“透视画景（trompe-l’œil）”类型的创作。源自法语的“欺骗眼睛”一词的“透视画景”，是指描绘得精巧到让人误以为是实物的“欺骗眼睛的画作”。这是现代流行的“幻觉艺术”的鼻祖。 17世纪欧洲的国王或贵族们流行用日常生活中难得一见的稀有物品或艺术品装饰展厅。德语圈称它为“令人惊奇的房间”，意为“多宝房（Wunderkammer）”。曾在德国活动的海斯布雷赫茨于1668年前往丹麦，成为弗雷德里克三世的宫廷画家。他在丹麦的4年里，为国王的“多宝房”画了总共22幅欺骗眼睛的画。主要是静物画、信插、挂有画具或乐器的墙面等，但令人惊奇的是，该画的主题是画作的背面。画家一向在几个月内就能画出构图复杂的精美画作，但画出相对单纯的图画背面，却足足花费了4年时间。画作完成时，王的反应怎么样？也许，他怀疑自己的眼睛，惊奇地发出了感叹。 这种欺骗眼睛的画作，不仅让我们重新考虑眼睛的极限，也让我们重新考虑认识的极限。它在警告我们，眼睛看到的可能不是真的。另外，画家可能想通过画的背面告诉人们，真相永远隐藏在现象的背后，应该培养眼睛的洞察力。

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