21世纪版“Live Aid”慈善演出将于明年9月在首尔举行. November. 21, 2019 07:32. by 林熙允记者 imi@donga.com. 明年在首尔将举行21世纪版“Live Aid(拯救生命)”演唱会。SM.娱乐20日表示，和李秀满制作人一起为首尔招来了大规模的地球村慈善演出《Global Goal Live：The Possible Dream》(以下简称Global Goal)。 将于明年9月26日在世界5个城市举行的Global Goal慈善演出，预计将通过10个小时多元的全球直播，成为酷似“Live Aid”的活动。Live Aid是在电影《波西米亚狂想曲》中重演，再次成为热门话题的1985年的大型慈善演唱会。酷玩乐团、金属乐队、比莉•艾利什等超级明星已经确定参与Global Goal演出。 首尔是亚洲唯一一个举行该活动的城市。此前的9月，北美代表美国纽约和非洲代表尼日利亚的拉各斯被确定为举办地。该活动的企划意图是敦促全人类关注饥饿、不平等、环境污染等地球村问题。 SM方面解释说：“Global Goal是到2030年为止，与全球193个联合国会员国的领导人和政府、慈善家、民间团体等齐心协力，为贫穷国家筹集基金的‘Global Citizen世界公民’企划的地球村最大的慈善演出。” 担任首尔公演总导演的李秀满制作人发表感想称，“将让艺术家、观众和观众团结一心，共同思考世界面临的问题，为彼此实践分享，打造有意义的演出。”

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