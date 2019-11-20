起亚汽车在美国开始量产10周年，郑义宣：“超越汽车，奔向移动力企业”. November. 20, 2019 07:33. by 金道炯 dodo@donga.com. 起亚汽车在美国佐治亚州的工厂自2009年11月首次生产以来，累计产量至今已突破300万辆，迎来了10周年。现代汽车集团会长郑梦九不顾2008年全球金融危机攻击性地建立的佐治亚工厂，成为起亚汽车进军美国市场的核心基地。 现代汽车集团首席副会长郑义宣在佐治亚工厂举行的10周年纪念仪式上强调：“现在要超越汽车，成为综合提供与移动相关服务的企业。” 起亚汽车19日表示，18日（当地时间）在佐治亚州西点市佐治亚工厂举行了“佐治亚工厂量产10周年纪念活动”。佐治亚州州长布莱恩·坎普、美国联邦众议院议员德鲁·弗格森、韩国驻亚特兰大总领事金永俊、起亚汽车相关人士等1000多人出席了纪念仪式。 佐治亚工厂于2009年11月正式启动，第一年就生产15000辆，目前生产线满负荷运转，每年34万辆。2013年累计生产超过100万辆，今年9月累计超过300万辆。特别值得一提的是，佐治亚工厂是起亚汽车继中国、欧洲之后建设的第三个全球生产基地，在起亚汽车进军美国市场方面发挥着核心基地的作用。 佐治亚工厂量产的车型包括K5、索兰托、Telluride。截至上个月，中型运动型多功能车（SUV）索兰托的产量为130.8万辆，从2011年开始生产的中型轿车K5的产量为93.6万辆，今年1月新投入的大型SUV车辆Telluide产量为56000辆。有评价称，起亚汽车以佐治亚工厂的设立为契机，确保了在北美市场的稳定供应体系，并节约了关税等费用，为成长为全球成品车制造厂商奠定了基础。 起亚汽车1994年首次向美国市场出口SEPHIA和SPORTAGE，去年3月通过出口和当地生产，累计销量突破800万辆。从2010年开始，佐治亚工厂的年销量也从过去的20万~30万辆增加到年均55万辆以上。 2月新上市的Telluride当天还被美国著名汽车杂志《汽车潮流》（motor trend）评选为“2020年度SUV”。《汽车潮流》从1999年开始每年评选“年度SUV”，韩国品牌汽车入选尚属首次。共有41款车型参与角逐，TelluRide在外观、车内空间、动力性能、高科技云电子辅助系统等方面均获得高度评价。 在当天的纪念仪式上，郑义宣表示：“现在全球汽车产业正面临着革命性的变化”，“现代汽车集团不仅要变身为世界一流的智能移动解决方案企业，还要提供个人飞行器、机器人等多种服务。”

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