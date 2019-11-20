柳贤振访问娘家球队韩华队瑞山训练基地. November. 20, 2019 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. “要多少给多少，让波拉斯(柳贤振代理人)稍微来一下(笑)。” 19日，洛杉矶道奇队的柳贤振(32岁)突然来到正在进行最后阶段训练的忠南瑞山职业棒球韩华二队训练基地，韩华队的团长郑珉哲(音)高兴地对他说“恭喜你即将成为爸爸”，然后马上露出了本意。去年时隔10年再次进入季后赛后，本赛季排名再次跌至第9位，梦想再次腾飞的韩华队急需补强与在KBO联赛中取得总计98胜52负、平均责任失分2.80分的柳贤振一样的本土“特级首发”。 本赛季后成为自由签约选手(FA)的柳贤振包括美国职棒大联盟(MLB)30支球队在内，还可以与通过竞标体系(非公开竞争投标)让柳贤振成功进军MLB的KBO联赛老东家韩华队签约。本赛季柳贤振以14胜5负的成绩登上MLB平均责任失分第一位(2.32)等，在度过华丽的赛后回归国内那是想都不敢想的事，但最近就任团长后宣布将积极参与FA市场的郑团长算是在柳贤振面前发出了诚意邀请。柳贤振和郑团长不仅有着过去同事、师徒关系，而且郑团长在担任解说员时把播音员裴智贤介绍给柳贤振成为其终身伴侣的等，有着与众不同的缘分。明年柳贤振将升级成为爸爸。 柳贤振的意外瑞山访问也起到了这样的作用。柳贤振当天与郑团长、韩华队主教练韩龙德等打了招呼后，观看了选手们的训练。为了恢复名誉在瑞山挥汗如雨的李勇奎看到柳贤振后，自然地开玩笑说“快点换球衣回来”，气氛非常融洽。自进入顶级联赛之后的2013年后首次访问瑞山训练场的柳贤振也开心地表达了与选手们见面的感受，他说：“虽然已经过了6年时间，但还有很多认识的人。” 本赛季在MLB赛场时隔5年再次取得两位数胜利，度过一个成功赛季的柳贤振14日回到了韩国。最近正在进行拍摄等个人日程的柳贤振计划从下个月开始投入到个人训练中。 过去曾表示“将在韩华队退役”的柳贤振，每逢非赛季都会带着张民济、李太阳(以上人名均为音译)等韩华队的后辈进行个人训练，传授经验等，表现出对娘家球队的特殊感情。柳贤振的突然访问给因成绩不佳而正在度过寒冬的娘家队带来了难得的温暖。

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