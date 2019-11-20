国内工程师首次披露征讨倭寇当时的震天雷救援. November. 20, 2019 07:33. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. “作为征讨倭寇的计策来说，没有比震天雷更好使的了。”(《乡兵日记》•癸巳年(1593年)2月9日) “震天雷有效果，让倭寇胆战心惊，我们非常高兴，但安东的阵营内只有3个，加上火药已经用光，我们无法运输”(《乡兵日记》•癸巳年(1593年)1月16日) 壬辰倭乱当时，朝鲜军在陆地上被倭军的鸟枪击退而苦战，但在使用火炮和炮弹的战斗中，以高水平的科学技术压倒了倭军。装进火炮发射的大型定时炸弹“震天雷”也是让倭军感到恐惧的朝鲜秘密武器之一。但是，随着武器制造法作为一级机密没有对外透露，记录被销毁，而且从未出土过，因此直到现在，其结构、模样和特征完全不为人知。 国内工程技术人员首次揭开了一直笼罩在神秘面纱下的震天雷的结构和原理。19日，科学技术联合研究生院(UST)特邀教授蔡延锡(前韩国航空宇宙研究院院长•照片)表示，震天雷比篮球还大，是相当于一名成年男性重量的巨大定时炸弹。蔡教授是古画专家，通过古文献研究神机箭、火炮、龟船等。 震天雷是一枚定时炸弹，其设计是将点燃炮弹的点火装置“柱檄铁”放入炮弹中，使其在敌阵中爆炸。据朝鲜仁祖时期担任兵曹判书的李曙1635年著述的火药武器兵书《火炮式谚解》显示，震天雷的具体制作方法是，先制作一个113斤(67.8公斤)的铁皮圆筒，往里放入5斤(3公斤)火药和30个搁板架模样的铁蒺蔾。控制爆炸时间是通过放入“柱檄铁桶”这个长结构物中的导火线完成的。导火线被点燃后，导火线会燃烧一段时间，遇到火药后爆炸。据推测，可能是像手榴弹一样爆炸之后弹出炸弹碎片和铁环攻击了敌人。 蔡教授在研究震天雷的结构时，发现最难的是查大小。因为没有记录准确大小的记录物。蔡教授根据震天雷是在“大碗口”发射的《火炮式谚解》记录，推断出了震天雷的直径。大碗口是发射大型炮弹时使用的朝鲜时代大炮之一，与世宗30年(1448年)开发的铳筒碗口大小相同。据记载，铳筒碗口使用了直径33厘米的炮弹。蔡教授据此推断，震天雷直径约为33厘米，是篮球的1.4倍。 蔡教授表示：“壬辰倭乱当时，在海战中使用龟船和板屋船的大型舰炮，在陆战中利用震天雷和飞击震天雷的巨大爆发力，可以围剿倭军。”

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