韩美就防卫费发生意见冲突，原定7小时的磋商在90分钟内结束. November. 20, 2019 07:33. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 为确定明年驻韩美军驻扎费用的第11次《韩美防卫费分摊额特别协定》第3次磋商因韩美间的明显分歧而破裂。自1991年开始这一磋商以来，这是韩美首次同时公开宣布磋商破裂。预计围绕约50亿美元规模的美方要求，韩美之间将正式出现破裂。 韩美决定18日和19日在首尔进行分摊额磋商，19日决定从上午10点起到下午5点为止进行磋商，但在开始90分钟后的上午11点30分结束了磋商。 谈判破裂后，美国国务院防卫费分摊额谈判代表詹姆斯·德哈特当天下午在首尔市龙山区美国中心举行紧急记者会。他表示：“很不幸，韩方的提议未能回应我方关于公正、公平地分摊防卫费的要求”，“我们愿意给韩方重新考虑的时间。”他还说：“我们以开放的心态来首尔准备倾听，为了向着相互间可接受的协定前进，甚至做好了必要时调整我们立场的准备。” 对此，韩国政府谈判代表郑恩甫在两个小时后在外交部大楼举行了新闻发布会。他表示，“会谈未能按预定计划举行，是因为美方首先在离开了（谈判现场）”，把谈判破裂的责任推给了美国。他说：“美方的总体建议和我们愿意面对的原则方面确实存在相当大的差距。”韩国外交部也表示：“美国的立场是要通过新设项目等，大幅增加防卫费分摊额，而我们的立场是在过去28年间韩美达成协议的分摊额特别协定框架内，在可相互接受的范围内进行。”

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