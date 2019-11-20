想要点燃变化之火的自由韩国党，黄教安应赌上代表职务刷新人事. November. 20, 2019 07:33. . 自由韩国党三选议员金世渊虽然要求党指导部辞职等果断的人事刷新，但是党指导部似乎并不在意。黄教安代表表示，在明年国会议员选举中失败的话会退出，院内代表罗卿媛则明确表示，“现在重要的是阻止快速处理法案的法案”。甚至部分重要议员指责称，“金（世渊）议员关于‘韩国党是僵尸、民弊’的发言等于是往自己吃过的井里吐口水”。金世渊议员的革新要求不仅未能发展成为党层面的整风运动，反而触发了潜伏的党内派系矛盾。 自由韩国党至今仍深陷弹劾陷阱，未能摆脱生计型“健康政党”的泥潭。相比变化和革新，只通过获得公推权来获得国会议员职位的风气更加浓厚。别说是保守的品格，连保守倾向的选民都担心不知何时会爆发的议员的粗话游行。之所以出现这种现象，是因为在保守倾向较强的地区，一直享有既得权的多选重量级议员们和在朴槿惠政权时期引进的派系倾向较强的政治家仍然占据着多数。 本应以代表职务为赌注，果断主导人事刷新的黄代表指导部，反而要把以亲信为中心的现任议员来充任议会议员选举企划团，逆时代潮流而行。这与共同民主党大举邀请非主流、女性、青年代表加入议会选举企划团形成了鲜明的对比。比起适应多样化和剧变趋势、扩大外延的激烈思考，安于反文情绪反射利益的安逸态度更明显。 当然，就下月初提交到全体会议的《选举法》等快速处理法案的处理问题，自由韩国党的团结是重要的问题。但这也不能成为放弃党刷新要求的理由。从2016年第20届议会选举到第二年总统选举，再到去年地方选举，屡战屡败的自由韩国党如果不能在议会选举中表现出变化和革新的人事刷新，可能会萎缩为“岭南自民联”或连生存本身也难以维系。 保守统合讨论不能只停留在协商的党对党的统合上。应该描绘出共享自由民主主义、市场经济、坚固安保外交价值的价值统合蓝图。必须实现破坏现有语法的革新和革新，并以此为杠杆，将外延扩张到中间阶层。公推大换血和险地参选等人事刷新要承受激烈的内部反对。黄教安代表和罗卿媛院内代表应该以自己的职务为赌注进行突破。

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