排队入场的《霍克尼》展，看看都有谁来了. November. 20, 2019 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. “确认出现了与普通名画展不同形态的参观者。(首尔市立美术馆馆长裴智淑)” 今年3~8月在首尔市立美术馆举行的《大卫-霍克尼》展吸引了37.5350万名观众，引起了人们的热议。在展览接近尾声的8月，美术馆外还出现了排队等候的风景。但是，也有人对此感到生疏，“霍克尼是谁？”。通过美术馆的数据，我们了解了《霍克尼》展的观众都有哪些人。 一般来说，名画展都会吸引大批家长观众。但是在《霍克尼》展中，△了解霍克尼 △对霍克尼艺术非常关心 △追求自己的“取向”的2030世代是主流。 5月至7月，美术馆对全体参观者进行问卷调查，并分析了其中的1003个有效标本。结果显示，20多岁(31.4%)和30多岁(28.4%)最多，其后依次为10多岁(16.7%)、40多岁(12.8%)、50多岁(7.6%)、60岁以上(3.2%)。从访问动机来看，“对文化艺术的关心，兴趣”达53.3%，占多数，“现场学习，团体参观，学校课题”占10.5%。负责展览的馆长李承雅(音)补充说：“在现场监视器上，中老年层也有很多人，但是子女们购买门票或组团前往展览，所以没能如实反映在问卷调查中。” 此外，“口口相传”有效起作用，也引起广泛关注。 美术馆方面没有邀请任何被用作宣传战略的“影响者(Influencer)”。问卷调查结果显示，“熟人介绍”(45.1%)的比例也很高。社会性媒体占21.7%。 《霍克尼》展观众的另一个特点是“真挚”。有78.8%的参观者是事先了解信息后前来参观的，其中47.8%的参观者表示“了解作家或展览主题的简要信息之后才来到现场的”。在现场也有很多人询问有关作家或作品的问题，也有不少观众看完了1个小时的纪录片。 另外，展示期间中间的6月份，平均每天的观众只有2665名，是观众最冷清的月份。

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