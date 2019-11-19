与谷歌和阿里巴巴抗衡的“一亿人平台”即将诞生. November. 19, 2019 07:38. by 金在亨 monami@donga.com. Naver创始人李海珍和软银集团会长孙正义针对美国和中国称霸的全球信息通信技术(ICT)霸权，正式确立了同盟关系。两家公司18日表示，将从下月开始推进各自旗下的子公司LINE和雅虎日本的经营整合。也就是说，能与谷歌、阿里巴巴等进行抗衡的，拥有1亿多用户的大型平台即将诞生。 两家公司当天宣布，已成立各占50%股份的JV(合作投资)，并签署了基本协议，该公司将成为LINE和雅虎日本的控股公司“Z控股”的股东。具体方式为，采取公开收购等方式，两家公司取得现LINE股份全部股权后，将其停牌，而经营LINE服务的公司(LINE运营公司)另放在Z控股旗下。 决定经营权方向的JV的代表和理事会的构成是日后不会出现经营权纷争的设计。Naver的相关人士解释说：“Line和雅虎日本的代表成为JV的共同代表，理事会也将以同样的比率组成。计划12月签署正式合同后正式开始合并工作，预计将在明年10月之前完成。” 据悉，孙会长认为为了对抗美•中“ICT恐龙”，需要联合移动和门户网站的压倒性平台，因此首先向Naver全球投资负责人(GIO)李海珍提出了此次合并议案。李GIO也在6月的国内一个学会上表示：“我们想成为抵抗IT帝国主义之后存活下来的公司”“需要联军”等，迫切需要能与美国的GAFA(谷歌、苹果、脸书、亚马逊)和中国的BATH(百度、阿里巴巴、腾讯、华为)进行对抗的伙伴。 ICT业界相关人士预测称，“Naver在移动平台和网络漫画等信息领域具有优势，而软银在资本实力和电子商务市场占据优势，两家公司结合在一起，将成为亚洲最大规模的合作体。”特别是，网上购物和移动快捷支付领域被认为是两家公司最先展开合作的领域。 拥有服装购物网站JOJO的雅虎日本网上购物网站的日交易额约为1.94万亿日元(约20.74万亿韩元，2018年标准)。以日本在线结算金额为准，排在第三位。再加上最近深受年轻人喜爱的“LINE购物”，预计将对排名第二的亚马逊日本公司(交易额约29.4万亿韩元)造成充分威胁。 在快捷支付领域，雅虎日本公司的PayPay和LINE的Line支付也分别位居第一、第二位(使用人数为准)。 市场对此也充满期待。元大证券研究员李昌英(音)预测称，“LINE-雅虎日本综合公司将成为市值接近30万亿韩元的日本超大型网络公司。事业领域也迟早会向东南亚地区扩张。”Daum创始人、Socar代表李在雄当天通过脸书评价说：“这是最近10年内韩日经济合作中最具意义的事例。”

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