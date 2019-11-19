21岁新秀西西帕斯夺得ATP年终总决赛单打冠军. November. 19, 2019 07:38. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 21岁的新秀斯捷潘诺斯•西西帕斯(世界排名第六•希腊)占据男子职业网球(ATP)巡回赛2019赛季王中王宝座。 西西帕斯18日在英国伦敦举行的尼托ATP年终总决赛男子单打决赛中，耗时2小时35分钟以2比1(6-7、6-2、7-6)逆转战胜多米尼克•蒂姆(26岁•奥地利•第5位)夺得冠军。本次比赛冠军奖金为265.6万美元(约31亿韩元) 21岁零3个月的西西帕斯成为历史上夺得ATP年终总决赛冠军年龄第5小的选手。他也是继2001年当时20岁的莱顿•休伊特(澳大利亚，前世界第一)之后18年来最年轻的冠军。这也是希腊选手首次在该项赛事中获得冠军。 去年11月，西西帕斯还在参加由8名21岁以下的希望之星角逐的新生力量ATP总决赛(冠军得主)，在不到仅仅一年的时间里他就登上了男子网坛的最高领奖台。1月在澳大利亚网球公开赛16强中击败罗杰•费德勒(38岁•瑞士•第3位)挺进4强而成为话题的他，此后在马赛公开赛、埃斯托利尔公开赛上夺冠，证明了自己的实力。 西西帕斯在只允许世界排名前8名的选手参赛的本次比赛中战胜丹尼尔•梅德韦杰夫(23岁•俄罗斯•第4位)、亚历山大•兹维列夫(22岁•第7位•德国)进入了4强，并在半决赛中继澳大利亚公开赛后再次击败费德勒，晋级决赛。

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