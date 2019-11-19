月岳山山羊5年内从22只增至100只. November. 19, 2019 07:38. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 据悉，100只濒临灭绝的一级野生生物山羊栖息在横跨忠北和庆北的月岳山。国立公园公团13日表示：“从2017年开始对山羊进行全数调查(complete enumeration)，确认其数量达到了可以自我生存的水平。”100只意味着月岳山山羊在数十年后还能存活的最小规模。 国立公园公团正式开始复原月岳山山羊是在12年前。在此之前，月岳山虽然曾是山羊的栖息地，但1982年以后从未出现过。为确定山羊能否存活，园区于1995年对6只山羊进行了试放。2006年，山羊数量增加到10多只，经确认后决定开展山羊复原工作。从2007年5对雌雄放生开始，到2014年为止22只山羊在月岳山被放生。月岳山多是陡峭的岩石，坡度在30度以上，地形险峻，适合山羊栖息。从2008年开始，每年出生一两只幼崽。 山羊的数量在逐渐增加，除了放生时携带位置发射器的22只之外，无法知道还有几只。于是有人想到了无人传感器摄像机。2017年在月岳山半径1公里内设置了80个左右。一旦发现有动静，就会自动拍照的这台相机，挑选出约两年拍的山羊照片，大约4000张。 园区下属的国家公园生物物种保护院的工作人员对这些照片逐一进行了比较、核对和分类。正如每个人的脸都不一样，山羊脸也不一样。用长出犄角的方向和弯曲的程度、脸上长出的黑毛的形状和黑色程度、相当于角的年龄的环数等来区分脸部。国立公园生物物种保护院北部中心负责人孙长益(音)笑着说：“投入了大量的劳动力。”从2017年开始进行全数调查到最终确认100只，整整用了2年多的时间。 山羊们还离开月岳山开拓了新的基地。公团研究团队确认了2016年一只公山羊向俗离山方向移动40公里并在那里定居的事实。到2017年，另一只雄性山羊向小白山方向移动20公里并在那里定居。以月岳山为中心，山羊栖息地扩大到其他地区的可能性增大。 在韩国，山羊存活数量在100头以上的地区只有雪岳山和非武装地带(DMZ)、江原杨口和华川、庆北蔚珍。公团计划以月岳山为起点，在上下附着的小白山和俗离山增加山羊的栖息地。目标是将此后断绝的山羊栖息地全部连接到白头大干。孙中心负责人称：“山羊是从史前时代开始就在韩国生活的动物。我们将向访客宣传见到山羊时的应对方案，定期收走偷猎工具等，提高与人类共存的可能性。”

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