韩美突然推迟举行韩美联合军演，出自特朗普决定. November. 19, 2019 07:38. by 常驻华盛顿记者 李正恩、黄仁瓒记者 lightee@donga.com,hic@donga.com. 据悉，韩美两国突然推迟举行原定于本月中旬的联合空中演习，是根据美国总统特朗普不顾工作组反对作出的决定。以此为基础，特朗普总统17日（当地时间）在推特上对朝鲜国务委员会委员长金正恩表示：“我是唯一带你去你应该在的地方的人”，“应该尽快采取行动，在谈判中达成一致。”也有评价称，这是在向金正恩施压，要求他不要与中国、俄罗斯保持密切关系去寻找“新道路”。他还写道“马上见面！”表达了举行第三次美朝首脑会谈的意志。特朗普上传该推特的时间距离宣布推迟军演只有10个小时。这是上个月美朝斯德哥尔摩工作磋商破裂后，特朗普就美朝谈判首次作出反应。 这是特朗普时隔3个多月再次在推特上直接提及与金正恩的会面。8月10日，他通过推特提到了金正恩的亲笔信，并写道：“亲笔信中包含了对短程导弹试验的小歉意”，“期待不久的将来见到金（正恩）委员长。” 特朗普政府相关人士表示：“据我所知，此次（推迟联合空中演习）的决定是特朗普总统做出的”，“考虑到了美国正在促进同朝鲜对话的情况。”当初，美国内部反对压缩或延期联合空中训练，但这种氛围在半个月后发生转变，可能是考虑有必要在朝鲜定下的年底期限到来之前进行最后的外交尝试。美国国务院高层官员最近公开记者见面会上，“（美朝谈判的）外交空间正在被关闭”，强调朝鲜必须出现在谈判桌上。”也可能是考虑到了面临弹劾危机的特朗普总统试图以“顶层向下”的方式创造与朝鲜的外交成果。 有分析认为，朝鲜是否会响应美国打出的牌仍是未知数。朝鲜在美国宣布推迟演习后，拿联合国通过涉朝鲜人权决议做文章，表示“已经没有了与美国面对面坐下来的欲望”。朝鲜把“终战宣言”“联络事务所”等作为次要问题明确划线，强调先清除阻碍朝鲜生存权和发展权的所有障碍，因此有观测认为朝美很难重启实务协商。 此前，韩国国家情报院长徐薰4日在国会情报委员会国政监查中表示：“预计朝美工作磋商将于11月中旬、最晚于12月初举行。通过10月5日的斯德哥尔摩工作磋商，美朝已长时间确认了相互立场，现在到了再次见面正式磋商的时候了。”

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