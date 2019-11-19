担心在大选中被抓住弱点，布隆伯格试图抹除历史. November. 19, 2019 07:38. by 朴湧 parky@donga.com. 前纽约市长迈克尔·布隆伯格（77岁，照片）推翻本月初不参加大选的宣言，准备参加美国民主党总统候选人竞选，并于17日就在任市长期间引发种族歧视争议的“拦截盘查（stop and frisk）”政策进行正式道歉。 据《纽约时报》等媒体报道，布隆伯格当天在位于纽约布鲁克林的大型黑人教堂“水晶文化中心”表示，“虽然不能改变历史，但我认识到我错了。希望大家能够明白这一点。”他接着说：“拦截盘查的主要对象是黑人和拉丁裔。很抱歉，我告诉大家，可能包括你们当中一部分人。” 布隆伯格从2002年1月起至2013年12月担任三选纽约市长，为了能让警察在街头任意搜查市民的身体，实施了强化身体盘查的政策，引起了有色人种的强烈反对。《华尔街日报》报道说，在此期间，纽约警方进行了数百万次的盘查。布隆伯格的继任者、现任市长比尔·杜拉齐奥在2014年就任后废除了这一制度。 当天的演讲是布隆伯格参加民主党候选人竞选后的首次演讲。他最近向南部阿拉巴马州和阿肯色州提交了参加民主党总统候选人竞选的文件，但尚未正式宣布参加竞选。有分析称，布隆伯格突然道歉是为了有色人种选民将发挥巨大影响力的竞选中获得其支持。这与他在担任市长期间和卸任后称“挽救生命的有效手段”，将该政策正当化的过去的态度形成了鲜明的对比。 《纽约时报》评价说：“在布隆伯格担任市长时，拦截盘查政策或许有助于支持率，但在明年的大选中，这可能成为主要的弱点”，“布隆伯格从无不会改变自己的意愿，这一次做出了惊人的让步。”《华盛顿邮报》和Axios网站等也认为，“这是他加入民主党总统候选人竞选的最明显信号”。 其他民主党大选候选人在宣布参选前后也表现出“抹去过去史”的动向，因为这可能成为政治问题。参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州）8月为证明自己是美国土著人后裔，公开去年DNA检测结果，因在选战中利用“原住民血统”引发争议而道歉。前副总统拜登也在今年初对过去对女性进行不当的身体接触及1970年代称赞美国黑白分离主义参议员的事情表示了道歉。 有人指出，目前尚不知道这种“洗刷过去史”的行为会对实际投票产生多大影响。接到布隆伯格道歉电话的黑人人权领导人阿尔·沙普顿牧师对《纽约时报》表示：“不要期待，一次道歉就能让人原谅和忘记。”

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