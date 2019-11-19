特朗普都得了急躁症，无核化不见踪影，只留下举办的活动吗？. November. 19, 2019 07:38. . 美国总统特朗普17日对朝鲜国务委员会委员长金正恩说：“我是唯一能把你带到你应该在的地方的人。赶快行动，达成协议。”他还在没有指定时间的情况下写道“马上见面”，暗示了第三次美朝首脑会谈的可能性。这是韩美国防部长在泰国宣布推迟联合空中演习10小时后之特朗普在推特上发表的文字。 虽然金正恩没有对特朗普的招呼立刻做出回答，但自上月初斯德哥尔摩工作磋商无果而终之后一直停滞不前的美朝工作磋商有望在不久的将来重启。朝美最近互相交换了信息。在朝鲜谴责联合军演后，美国就发出了“可以调整”的信息，朝鲜对此给予了肯定评价，美国随即以宣布推迟演习相回应。最终特朗普总统亲自出面敦促对话。 这一幕就好像是美国在安抚生气的朝鲜，而朝鲜则是勉为其难地做出了回应。实际上，从美国国内政治来看，因国会的弹劾听证会和地方选举的失败而被逼入墙角的特朗普总统，完全足以让人怀疑他是不是想把注意力转向对朝外交活动上。相反，朝鲜却更加气焰嚣张。金正恩接连视察军队，要求进行“战争准备”，在宁边核设施内还安排了特殊轨道车辆，进行挑衅的准备。 朝鲜干脆提高了对美国的要求水平。在韩美宣布推迟联合军演之后，朝鲜通过外务省谈话主张，美国取消敌对政策应优先于讨论朝核问题。朝鲜主张的“撤回敌对政策”是指保障体制安全和解除对朝制裁。这其中也包含着不要以西方尺度对朝鲜人权提出问题的威胁。韩国政府突然从联合国对朝人权决议案共同提案国名单中退出，其背景就是朝鲜的这种反对。 虽然美国的意图是先阻止危机，让朝鲜坐回谈判桌上，但这样只顾着纠缠于对话，被牵着鼻子走，很难期待真正的无核化谈判。通过对话解决朝核问题是最理想的解决方法。但如果下见了朝核问题的解决，对话本身成为目的，成为主额颠倒的“政治秀”的话，那只会将危机推后，变得更加严重。

한국어