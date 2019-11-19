人生的一次胜利. November. 19, 2019 07:39. . 一提到罗马，人们就会想到的标志之一就是斗士。罗马人的剑斗之爱，完全在我们想象之上。环顾希腊和罗马城市，令人厌倦的遗址就是圆形竞技场。罗马人居住的每一个城市，没有一处不在圆形剧场内举行剑斗比赛。剑斗比赛不仅仅是剑斗士和剑斗士之间的决斗，而是剑斗士和猛兽或各种动物之间的对抗，动物和动物之间的争斗也很多。据说，一到举行剑斗比赛的日子，圆形剧场外就布满了动物笼子，成为准动物园。 “罗马人的精神状态是怎么回事，那么喜欢剑斗？”但想想看，这只不过是一种人道主义，现代世界也充满了各种职业体育和格斗。人类似乎是一种非周期性地喷出肾上腺素不可的生物。 剑斗比赛因电影和电视剧而出名，但也被歪曲了很多。电影中剑斗士在地下监狱里享受着非人的待遇，像禽兽一样生活。比赛输了就死定了。但实际上，剑斗士们并没有那样生活。明星们都是贵重而昂贵的身体。虽然二线、三线选手的待遇不同，但并没有达到被关进地下监狱的水平。像今天的经纪公司一样，因为有策划公司主持剑斗比赛，公司会准确计算剑斗士的排名带来的身价和费用。要想在地方城市举行一线队比赛，需要支付巨额费用。生死对决极为罕见。即便如此，要想参加剑斗比赛，还得拼命。 这次在塞萨洛尼基博物馆发现了剑斗士们的纪念碑。一共有4个，2个用星星记录了胜利的次数。其中一人是13胜，一人是3胜。对于习惯了现代体育的我们来说，也许只有区区三胜，但在一场或死或残的对决中，三胜是一件容易的事情吗？有句话叫做“人生不是体育”。在生命只有一次的人生中，一场胜利也很重要，也许这就是全部。人生不是实验。希望执政者也明白这一点。

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