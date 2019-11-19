用黑衣女神表现的卡门的致命命运. November. 19, 2019 07:39. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 古罗马人认为，命运三女神Parcae纺制人间的命运之线，同时按次序剪断生命之线。在索尔歌剧团15日在首尔艺术殿堂歌剧院拉开帷幕的歌剧《卡门》中，导演赞多梅尼科•巴卡里让比才原作中没有的身穿黑衣的命运三女神Parcae登上舞台，以此来隐喻卡门的致命命运。 贾科莫•安德里科制作的舞台用鲜艳的颜色烘托出气氛。第一幕中近乎粉红的浅褐色增加了安达卢西亚山区的色彩，第二幕的深褐色增加了酒吧的黑暗气氛，第三幕的蓝色则给山区的寒冷和阴冷增添了现实感。舞台前后的立体感很小。用李慧京的编舞表现的安达卢西亚舞蹈提供了充足的看点。 首日演出的卡门饰演者朱塞菲娜•费恩蒂让人联想起通过卡门“设计制造”的女中音。从面部表情到塞吉迪亚舞、不亚于专业演奏家的(用硬木或象牙制成的)响板演奏等，展现了有着丰富舞台经验并拿出来给人看的吉普赛女人。并不是通过改变脖子的共鸣点来表现多样的音色。饰演唐•何塞的赞卡洛•蒙萨尔贝在节目簿上的介绍是“这个时代最出色的男高音歌唱家”，但他的声音有点“坏男人”戏剧男高音的感觉，让人联想到何塞•库拉或约翰•威格士。与其说是纯真得过了头的唐•何塞，不如说他表现了因懒惰而误了自己命运的唐•何塞。 饰演斗牛士的艾斯卡米约的巴里东•艾利亚•法比安在《斗牛士之歌》中表现强势，但在最低音部分表现出了局限性。饰演与唐•何塞战斗的军官朱尼加一角的男低音李大范，其洪厚的音量给人留下了深刻的印象。演绎善良的姑娘米卡埃拉一角的金恩姬虽然在第一幕中表现有些不太深入人心，但是她在第三幕《勇气的咏叹调》中恳切的表达让人有再听一次的冲动。 作为现役意大利顶级歌剧指挥大师，阿尔贝托•贝罗内西带领Prime爱乐乐团和Winner歌剧合唱团的功夫多少有些让人怀疑。第2幕5位出演者谋划打土匪的重唱虽然有点慢，没能带出精密的合奏。在合唱中，男高音的内侧声部音量经常压倒女高音的旋律。 虽然命运三女神Parcae的象征演出给人留下了深刻的印象，但多少留下生拉硬凑的感觉。第一幕结尾部分，用Parcae的布遮住眼睛的男主角唐•何塞让卡门逃之夭夭。与卡门推开唐•何塞逃走的原著不同，舞台在音乐之间出现了时间上的间隔。

한국어