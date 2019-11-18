现代汽车在美国LA首次启动车辆共享服务. November. 18, 2019 07:24. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车集团将在美国开展未来Mobility(移动出行)服务事业。 现代汽车14日(当地时间)在由美国洛杉矶(LA)市主办的移动出行博览会“LA Co-Motion”上与LA市签订了合作Mobility事业的谅解备忘录。因此，现代汽车决定设立美国Mobility服务法人“Motion Lab”。 首先，Motion Lab从本月开始将以洛杉矶市中心主要地铁站(联合车站、韦斯特莱克站、普辛站、7号街•地铁中心站)附近的4处换乘停车场为据点，开展汽车共享(Car Sharing)服务。今后最多将投入300辆车用于洛杉矶地区的汽车共享。计划与洛杉矶市所属机关洛杉矶地铁、洛杉矶交通局合作进行运营。 洛杉矶是世界最大的尖端交通城市，因此被认为是开展Mobility事业的最佳城市。1名洛杉矶市民每年用于公共交通的费用约为9741美元(约1138万韩元)，与纽约(7907美元)和英国伦敦(5445美元)相比，要高出很多。LA地区的电动汽车注册数量也达到了美国全体的20%。与大众交通相关的创业企业数也是美国纽约的两倍。 现代汽车集团相关人士表示：“就未来移动出行的哲学、营造可持续城市环境的方向性问题，我们与洛杉矶市达成了共识。” 现代汽车集团就Mobility事业正在增加对跨国企业的投资。今年3月，现代汽车决定与印度最大的车辆呼叫服务企业奥拉(Ola)一起在当地的Mobility市场进行合作。公司还投资东南亚最大的车辆呼叫企业Grap，正在进行电动汽车基础服务实证事业。另外，现代汽车集团最近还与被称为俄罗斯硅谷的尖端技术集群—斯科尔科沃创新中心(Skolkovo Innovation Center)一起，启动了车辆订阅服务“现代Mobility”。

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