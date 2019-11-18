“我违反了‘一球规则’”，罗素-亨利选择遵从内心被淘汰出局. November. 18, 2019 07:24. by 李憲宰 uni@donga.com. 高尔夫是绅士的运动。在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛上取得3胜的罗素•亨利(30岁•美国•照片)是遵从自己的内心行动的。然后光明正大地在预选赛(前两轮过后)中被淘汰出局。 17日，亨利在墨西哥普拉亚•德尔•卡门的变色龙高尔夫俱乐部(71杆)举行的玛雅科巴精英赛第2轮比赛上打出了低于标准杆2杆的69杆。赛后亨利为球迷在球上签名，他发现自己比赛中使用的一个球是其他型号的球。虽然是T(Titleist)公司相同的型号，但存在细微的差异。他说：“我不知道那个球是怎么进入我的球包的。” 这违反了所谓的“一球(One Ball)规则”。根据高尔夫规则，职业高尔夫球员必须使用品牌和型号相同的球完成一整轮比赛，如果违反该规则，每个球洞将被罚两杆。罗素在9洞至12洞的4个洞中申报自己使用了其他型号的球，因此他被处以8杆罚杆。当初以中间合计低于标准杆7杆的成绩排在前列的他，成绩滑落至高于标准杆1杆，被淘汰出局。 美巡赛裁判布拉德法•布尔表示：“因为是非常细微的差异，所以在做出判定之前，现场裁判组协商了一个半小时。亨利做了一件了不起的事情。我非常尊敬那位绅士。”

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