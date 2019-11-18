“下班后打工”，每周52小时工作试行制度后“双栖型人才”剧增. November. 18, 2019 07:24. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 年薪2200万韩元的郑某(35岁)从9月开始在便利店打工。这是因为，随着公司试行从明年开始对不足300人的企业实施的每周52小时工作制，加班费大幅减少。郑某有两个女儿，周末在便利店工作7个小时、周三•周四晚上8点开始工作4个小时，月收入可达70多万韩元。郑某说：“在公司赚的钱减少了，因此要想养家糊口，必须干兼职工作。” 像郑某一样，从2015年8月开始到今年8月拥有2个以上工作岗位的健康保险单位加入者增加了10万名。据国会保健福祉委员会所属的正未来党议员崔道子17日在国民健康保险公团获得的《健康保险单位加入者重复加入者现状》显示，健康保险单位加入者中重复加入者从2015年8月的15.3501万名增加到了2019年的25.5355万名。 特别是最低工资急剧上涨的2017年以后，增长幅度更大。每年8月为基准，2017年比2016年增加了1.8569万名(增加率11.0%)，去年(2018年)增加了2.1376名万(11.2%)，而今年更是足足增加了4.3613万名(20.6%)。也就是说，通过所谓的“做两份工作”“身兼数职”，在多个单位同时缴纳健康保险费的人越来越多。 大邱一家传单配送企业的合同工禹某(28岁)原本是做全职的，但从去年开始改为平时下午3点到7点工作的兼职。因此，他平日上午能在便利干兼职。禹先生说：“当时我正急着做合同工，老板让我每天只工作4个小时，要想维持生计，我只能做兼职了。” 对像禹先生这样在一个单位工作1个月以上，每月工作60小时以上的职工，无论是合同工还是正式工，业主都要参加包括医保在内的四大保险。专家认为，重复加入者大部分是在300人以下的中小企业工作或被个体户雇用的。也就是说，很多职业从事者直接受到最低工资或每周52小时工作制的影响。大企业一般禁止通过劳动合同或社规为营利活动兼职。 专家分析说，这是最低工资的急剧上涨和每周52小时工作制以及经济不景气综合造成的现象。淑明女子大学经济系名誉教授申世敦(音)解释说：“最低工资上涨，再加上经济也不景气，从全时制改为钟点制，工作时间减少，所以剩下的时间主要用其他收入活动来填补。特别是，随着30、40多岁人群主要工作的制造业工作岗位减少，做两份工作的人正在增加。” 有人预测，随着每周工作时间减少，今后同时在多个公司上班将成为趋势。建国大学经济学教授金元植(音)预测称：“做两份工作的现象在每周工作52小时时是预料之中的事情。随着工作时间的确定和收入的减少，今后大公司也无法阻止工人的双份工活动。” 崔议员表示：“只有拥有多个工作岗位，生活才有可能实现，这意味着百姓的生活变得更加艰难。政府应该更加关注做两份工作、身兼多职等问题，并制定相关政策。”

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