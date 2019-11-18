金世渊-任钟皙“不参选”，朝野两党迎来世代交替. November. 18, 2019 07:24. by 金志炫, 趙東住 jhk85@donga.com,djc@donga.com. 朝野两党两名前、现任重要议员17日突然宣布不参加明年的国会议员选举，在政界引起轩然大波。在自由韩国党中代表少壮改革派的现任三选议员、党智囊团首长金世渊议员（47岁，釜山金井）和共同民主党前议员、曾任文在寅政府首任总统秘书室长的任钟皙（53岁）宣布不参加明年的国会议员选举。在距离国会议员选举还有5个月之际，随着有知名度的重量级政治人士接连宣布不参加竞选，预计将在朝野再次掀起世代交替等人事刷新论。 金世渊当天在国会召开紧急记者会，在党内三选以上议员中第一个宣布不参加竞选。他还敦促解散党和领导层等所属议员全体不参加竞选。金世渊声称：“自由韩国党的存在本身就是历史的民弊，是失去生命力的僵尸”，“为了创造需要破坏，必须彻底解散党，在完全白纸状态下重新开始。”据悉，黄教安代表等党领导层事先也不知道金世渊宣布不参加竞选。 金世渊引用电影《指环王》表示：“绝对戒指是拥有征服全世界的强大力量的存在，但不具备资格的人在戴上戒指的瞬间就会失去理性”，“我们越是坚持下去，这个国家就越危险。”对于金世渊的不参选宣言，黄教安表示：“我认为是为党考虑的忠义之举。这将成为党的改革的又一出发点。”对于包括自己在内的领导层是否辞职，他表示，“为了国会议员选举的胜利，会一步一步走下去”，事实上是断然拒绝。 任钟皙当天在自己的脸书账号上写道：“我打算离开制度圈政治，回到原来的位置。希望今后的时间能再次投入到统一运动中。”任钟皙一直被认为有可能在明年的国会议员选举中参加首尔钟路等地区选举，而且被提名为统一部长候选人，暂时宣布退出政界。据悉，任钟皙将以过去曾担任理事长的“南北经济文化合作财团”为中心，展开有关统一的民间运动。任钟皙的一名亲信则表示：“不仅是（不会参加）国会议员选举，也不存在入阁的可能性。” 预计任钟皙当天的宣言会对始于李哲熙议员的共同民主党内部人事刷新动向产生不小的影响。特别是围绕任钟皙领导的运动圈出身的“386集团”，预计将会出现更加强烈的世代交替要求。执政圈相关人士解释说：“曾任青瓦台最高职位的人最先宣布不参加明年的国会议员选举，以此发出了要求所谓的‘亲文’势力克制的信息。”

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