共和党在本月的地方选举中一胜四负，特朗普票仓动摇亮起“连任红灯”. November. 18, 2019 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在16日的美国路易斯安那州州长选举中，现任民主党籍州长约翰·贝尔·爱德华兹击败共和党候选人，成功获得连任。美国总统特朗普曾多次访问相关地区对共和党候选人表示支持，预计将受到政治打击。不久前，特朗普在肯塔基州也下了不少功夫，但选举失败后，有人评价称，明年总统竞选连任也亮起了红灯。 ○在最近5个州的选举中，有4个州完败 据《纽约时报》等媒体报道，当天在路易斯安那州，现任州长爱德华兹以51.3%的得票率击败企业家出身的共和党候选人艾迪·里斯蓬（48.7%），获得了胜利。在保守倾向的美国南部被称为“深南（deep south）”的地区，民主党州长连任实属罕见。 《纽约时报》分析称，此次选举是“特朗普总统的惨痛失败（hard loss）。”此前，特朗普曾于6日和14日两次前往路易斯安那进行支持游说。他在竞选推特上写道：“出去投票吧，让里斯蓬成为下任州长。他会降低你的税金和汽车保险费。” 特朗普之所以在路易斯安那州大下功夫，是因为最近共和党的选举成绩不佳，而且是弹劾调查公开听证会开始后举行的首次地方选举。共和党5日在4个州地方选举中的3个选区败给民主党。本属于共和党强势的肯塔基州州长职位输给了民主党，在竞争地弗吉尼亚州议会选举中，民主党获得压倒性胜利，自1993年以来弗吉尼亚州首次由民主党包揽州长和州议会的上下两院。 16日举行选举的路易斯安那也一向被认为是共和党的票仓。虽然州长一职在2015年让位给了民主党所属的爱德华兹，但是传统上共和党的支持度很高。因此，特朗普曾在地方选举中惨败的第二天即6日前往路易斯安那“安抚家兔”。当时《卫报》评论说：“（路易斯安那州选举）将是考验特朗普总统在南部地区掌控能力的试验区。” 但有分析认为，特朗普的全力支持反而成为毒药。美联社报道说：“（总统的支援游说）成为反特朗普势力和黑人选民集结的契机。”爱德华兹在当选记者会上讽刺说：“希望上帝能体谅（特朗普）总统的心情。” ○听证会进行中特朗普实时发布诽谤推特 在13日的弹劾调查公开听证会开始后，特朗普总统全力展开“场外战争”。处于乌克兰丑闻中心的前美国驻乌克兰大使马里·约万诺维奇15日出席听证会并公开作证后，特朗普立即上传诽谤推特。他说：“马里·约万诺维奇所到之处，（情况）都变糟了”，“任命大使是总统的固有权限。”众议院情报委员会主席亚当·西夫在听证会上通报了这一信息，并批评这是利用总统的权威对证人进行威胁。特朗普回应说：“我和别人一样有言论和表达的自由。” 另据美国有线电视新闻网（CNN）17日报道，白宫预算负责人作证说，暂缓向乌克兰提供军事援助实属罕见。据悉，白宫预算管理局国家安全计划副局长马克·桑迪前日出席一项非公开调查时证实，“冻结乌克兰军事援助的过程非常罕见，预算管理局高级官员也没有就此作出明确说明。”这与白宫的“冻结援助是根据通常程序进行的”的解释背道而驰，预计将对特朗普造成打击。

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