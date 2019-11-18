特朗普“猛掏同盟口袋”，必须缜密而智慧地应对. November. 18, 2019 07:25. . 韩美间关于驻韩美军防卫费分摊额磋商的第三次会议从今天开始在首尔举行，为期两天。美国要求修改《防卫费分摊额特别协定》本身，将分摊额提高到现在的5倍，因此预计韩美之间围绕新分摊项目的心理战将非常激烈。 美国要求韩国分摊的费用，除了根据现有分摊额协定规定的驻韩美军内韩国人人工费、设施建设费、军需支援费等三大项目外，还包括驻韩美军循环部署、投入联合演习的兵力和装备以及驻韩美军家庭用设施所需的费用等。打着“重新讨论和更新分摊协定”的旗号，甚至要求支付在关岛或冲绳部署的韩半岛非常时期投入的战略资产的维护和维修费用，美国是这一架势，估计要得出合理的调整方案并不容易。 据说，之所以提出这种非常识性的要求，是因为特朗普总统做出了独断的指示。有报道称，特朗普总统突然提出50亿美元后，惊慌失措的当局者们说服特朗普降到了47亿美元。特朗普总统胡乱要求的金额下面，是各种根据凑在一起凑出来的，工作人员的苦衷也非同小可。进入本月以来，美国高层官员大举访韩，敦促提高分摊额，也可能是考虑到了白宫的“路演”。 据悉，美国对日本也要求提高分摊额至4∼5倍。因此，美国国内也有人担心出现过度“榨取同盟”的逆风。美国国会有人强烈批评这是“压榨和侮辱同盟的行为”，专家也警告称“这将助长反美主义”。但是，特朗普想在距离不到一年的大选之前，把外交成果作为可视数字的想法似乎不会轻易改变。 特朗普总统很早就已宣称，“美国不是户籍警察。不可能一直充当世界警察的角色。”我们不能只批评美国，主导世界秩序的超级力量放弃当警察，现在要成立警备企业。这是因为，很多国家都依赖美国强大的军事力量，存在非对称的同盟关系，如果拒绝，特朗普总统将会以撤走美军或解散同盟等更大的筹码施压。 目前，燃眉之急已经到了韩国身上。美国希望把与韩国的磋商当作对日本、甚至欧洲等其他同盟国的榜样。因此，韩国政府应该缜密、智慧地参加谈判。对于美国的要求，不能一味地面露难色。不仅是一直以来韩国无偿提供的土地租金、电力、天然气、上下水道使用费、免除各种税金等间接费用，也包括购买美国产武器的费用，都要如实反映，提出真正合理的分摊金额。

한국어