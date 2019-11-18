不合身的衣服，房产中介手续费. November. 18, 2019 07:25. by 河任淑记者 artemes@donga.com. 在我国仅有的全款押金租房制度，静静想来，只能用“艺术”一词来评价。频繁的话，每两年就要换一次房，怎样正好能给我的小区、我家里筹到数亿资金的人，恰好就在我需要的那个时间里出现……要想做成一家的交易，必须连锁性地有其他想换房居住的人，在此过程中还要毫不勉强地过手大笔资金。 让这种艺术成为可能的人是房地产中介商。很多人以为，只要开店，就会有人主动找上门坐下来做生意，但事实并非如此。要确认房子是否“干净”，如果有债务就要说服房东价格下调到什么程度才合适，还要在网上登广告招徕客户，最终对交易承担一定的法律责任。但是最近中介和消费者之间的争吵越来越频繁。那是随着公寓价格又上了一个台阶，围绕手续费率出现的争吵。 “我促成的84平方米公寓大部分都超过了9亿韩元。全款押金在6亿∼6.5亿韩元左右。这个小区又不是江南。所以，就交易手续费率，中介和消费者之间每次都会发生争执。”这是在首尔市江西区麻谷洞工作的房地产中介人的话。他说，吵架经常是买卖成交后长达几个月里漫长的“文字战”，有时甚至演变成法律斗争。 以首尔为例，最高限度的房地产中介手续费率是买卖时的0.9%、租赁交易时的0.8%。最高额的标准，买卖价是9亿韩元，租赁价是6亿韩元，该标准建立于2014年。在此之前，买卖价和租赁价分别超过6亿韩元和3亿韩元时征收最高手续费的方式维持了15年。 首尔的公寓价格近年来呈阶梯式上涨。为控制房地产价格，出台超强政策后，房价曾一度停滞不前，但不久后又像填补空白一样迅速上涨。因此2014年高价住宅的9亿韩元不再是高价。去年发表9·13对策时，9亿韩元以上的公寓超过了首尔全体公寓的26%。今年第三季度实现的6亿韩元以上的全租比重也达到了16%左右。即使买卖个人一生中不进行几次，只要协商好就可以，但对于经常要交易跟着房价飞涨的高价租房的消费者来说，不符合现实的手续费率是很大的负担。 “房价情况这几年发生了这么大的变化，我认为政府应该调整。如果让当事人自己看着办，那么想多拿一分钱的中介商和想少交钱的消费者就只能打架了。” 相信所有中介都不会这样合理地认为。2014年调整手续费率时，也遇到了来自中介团体的很大阻力。但是，在消费者和利益团体之间建立合理的标准进行协调，是政府应该做的事情之一。 如此看来，因为规模不同而需要合理调整的不仅仅是房地产交易。特定经济犯罪加重处罚等相关法律认为贪污、渎职等加重处罚条件最严重的标准是获利50亿韩元以上。这一标准自1983年制定以来，36年来一直没有改变。贪污、渎职标准模糊，容易出现“挂上鼻子就是鼻环（怎么说怎么行）”的后果。更何况，与20世纪80年代不同，现在是大企业每年投资数十万亿韩元的时代。 查找一下，就会发现有更多这样身穿“不合身”衣服的经济状况。这个时候，不是换身体，而应该换衣服。

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