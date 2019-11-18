欧耶！与观众一起跳舞的“盖茨比”下月将进行访韩演出. November. 18, 2019 07:25. by 金起允记者 pep@donga.com. “杰伊•盖茨比先生发来的宴会邀请函已到。着装要求是正装出席。” 这是戏剧还是宴会？进入演出现场的瞬间，观众们将成为盖茨比主办的美国豪宅舞会中的贵宾。只有被邀请的人才能参加的超豪华派对。观众们随着爵士乐旋律与小说《伟大的盖茨比》中的登场人物一起跳舞。观众像是和演员一起逛了4层剧场，并进行了对话。如此一来，与其说是演出，还不如说是一场庆典。虽然作品的时代背景是施行禁酒法的年代，但秘密地简单喝两杯也是允许的。 反对传统观剧的话剧《伟大的盖茨比》将于下月21日访问首尔。英文题目不是原作的《The Great Gatsby》，而是《Immersive Gatsby》，明确了该剧的落脚点。14日，在首尔中区格雷文蜡像馆见到的亚历山大•莱特总导演(45岁)笑着说：“被邀请参加盖茨比派对，难道你会坐在那里一动不动吗？” 《伟大的盖茨比》这是英国历史上“观众参与型(Immersive)话剧”中最持久的作品。2015年在约克市大获成功后，现在在伦敦的人气也从未停止过。该剧曾在爱尔兰、比利时、澳大利亚等地演出，而在韩国的特许演出在亚洲国家中尚属首次。 这部作品是莱特在和家乡的朋友相处时偶然诞生的。专攻英国文学后，作为导演和PD、剧作家、作曲家活动的他有一天喝酒后听到有人说“现在所在的3楼酒馆马上就要停业了”。想着“反正是关门的地方，就做点什么”，就想到了平时很难挑战的实验剧。为了突出酒兴四溢的酒馆特质，该剧的主主题选择了经典的《伟大的盖茨比》。 “多亏马上就要倒闭了，可以免费使用建筑，哈哈。在着手工作之后，我们得出的结论是，坐在观众席上只鼓掌的传统演出观看方式和‘真正’沟通的方式有很大的差异。和朋友对话时，只是默不作声地听着吗？” 《伟大的盖茨比》因为不是从出生开始就在正式公演场出发的，所以在韩国也选择了4层的博物馆—格雷文博物馆。由于演员和观众的动线复杂，根据演出场所的特点展开剧情并不容易。 “每次换场，戏都是全新的作品。首尔公演场的4层结构有多样的空间，利用率很高。因为通道是圆形结构，所以即使观众来回走动，最终也很容易聚集到一处。非常适合派对。” 对于在空间构想和利用上游刃有余的莱特来说，真正的难关在其它地方。那就是韩语。在英语圈国家，小说原作的英语台词原封不动地表现了出来。但是在韩国使用的翻译台词中存在平语和敬语，因此差异很大。他笑着说：“盖茨比现在还在为到底向观众说敬语还是平语而苦恼。” 赖特计划和英国一样，在韩国演出时向韩国观众推荐“正装出席”。据说，在其他国家演出时，除部分游客外，90%以上的游客都是穿着正规的皮鞋和正装去看演出的。他说：“我想给大家带来观众和演员都前往同一时空的体验。从在家里穿好衣服出来的瞬间开始，观众就已经开始了成为剧情一部分的旅程。” 但不知为何，赖特导演话锋一转最后又补上了一句。 “伟大的盖茨比是想要克服传统演出场所的权威行为守则和格式的作品。没想到在我的演出中真的要求穿礼服，哈哈。” 从12月21日到明年2月28日，首尔中区格雷文博物馆。门票为7.7万韩元。17周岁以上允许观看。

한국어