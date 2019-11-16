韩企划财政部在8个月后删除经济状况诊断书中的“不景气”表述. November. 16, 2019 07:31. by 周愛眞 jaj@donga.com. 在政府每月公布的经济状况诊断中，时隔8个月删除了“不景气(不振)”一词。理由是，之前“不景气”的评价只局限于出口和投资领域，但稍有不慎就会引起整个经济萎靡不振的误会。有人指出，是不是意识到了青瓦台的政策性和宣传鼓励。 企划财政部在15日出版的《最近经济动向》(绿皮书)11月号中诊断称，第三季度(7~9月)“韩国经济虽然维持生产和消费增加趋势，但出口和建设投资持续减少，制约了经济增长”。这与一个月前“出口及投资持续不景气”的评价相似，但删除了“不景气”一词。今年4月至10月，绿皮书上出现“不景气”一词的时间长达7个月，是2005年首次发行绿皮书以来最长的一次。 企划财政部经济分析课长洪敏锡(音)解释称，“并不是说经济已经触底，也不是说对这段时间的经济的认识发生了变化，而是可能会把对出口和投资方面的特定表述误解为对整体经济萎靡不振，所以换掉了(不景气表述)。”该绿皮书判断认为，在全球贸易和制造业景气萎缩等世界经济同时放缓的情况下，日本出口限制、美中贸易纷争、全球半导体业恢复时期等不确定性仍然存在。 绿皮书显示，9月份工矿业生产和服务业产值分别增长0.4%和1.0%，增势继续。就业方面，10月份就业者增加了41.9万名等，呈现出恢复趋势。 相反，出口(10月为准)受全球贸易萎缩、半导体业不景气的影响，与去年同期相比减少了14.7%、是3年零9个月以来的最大降幅。出口减少势头已持续11个月。建设投资(9月)也比去年减少了7.4%，设备投资虽然也减少了减少幅度(-1.6%)，但仍然是负增长。 对经济状况的认识没有太大变化，但政府没有使用“不景气”一词，对此部分人观测说，文在寅总统前一天向经济副总理兼企划财政部部长洪南基要求“持续表现出对韩国经济的领导能力”，这产生了一定的影响。企划财政部为将此次绿皮书印刷本综合评价中的“半导体业况不佳”表述紧急改为“半导体单价下降”，逐个贴上胶带进行修改，这也为这种观测提供了有力的依据。从结果来看，此次绿皮书中除了国际谷物价格和美国等其他国家的经济状况外，并没有出现“不景气”一词。企划财政部相关人士说：“改变表述是几天前决定的，与青瓦台方面无关。”

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