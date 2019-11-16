“弹劾危机前辈”克林顿建议特朗普“集中处理总统业务”. November. 16, 2019 07:32. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 美国前总统比尔·克林顿（73岁）14日（当地时间）对现任总统唐纳德·特朗普（73岁）说，“不能让众议院的弹劾调查妨碍你的国政运营”，建议特朗普总统与在野党民主党和议会合作。两人虽然分属民主党和共和党，但有着同为1946年出生、在任期间都面临弹劾危机的共性。 克林顿当天在接受美国有线电视新闻网（CNN）的直播电话采访时说：“你（特朗普总统）是为工作而受雇的人，你不能指望每天都能发生好事”，“如果是我，只会为美国人工作。”他还建议说，总统麾下有应对弹劾调查的律师和职员，要让他们干好自己的业务。 1993年至2000年担任总统的克林顿曾卷入多起性丑闻，其中包括他与白宫实习生莫妮卡·莱温斯基的不正当关系。1998年，克林顿因对该性丑闻的伪证及妨碍司法嫌疑面临弹劾危机。众议院表决通过了他的弹劾案，但参议院予以否决，克林顿得以干完任期。 CNN报道说，在执政党共和党内部，建议特朗普总统与在野党合作的人正在增加。“总统的最亲信”格雷厄姆·林赛（南卡罗来纳州）等共和党重量级人物表示，“我们担心总统过于纠缠于弹劾调查，自己把自己搞垮了。”格雷厄姆在上个月的记者会上提及克林顿前总统，并发表了主旨为“（克林顿）在弹劾调查过程中也没有疏忽总统工作”的发言。 此外，克林顿当天对加利福尼亚州圣塔克拉里塔的索格斯高中发生的枪击事件表示强烈担忧。该校学生、一名16岁的亚裔男生被指认为事件的嫌疑人，截至目前已有两名同学死亡、3人受伤。克林顿表示，“此次枪击事件是特朗普总统与民主党合作的机会”，要求在枪支限制政策上与在野党联手。

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