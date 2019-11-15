纳达尔创造奇迹，决胜盘1比5落后实现惊天大逆转. November. 15, 2019 07:53. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “左手天才”拉法•纳达尔(33岁•西班牙•照片)在男子职业网球(ATP)巡回赛2019赛季最后一项赛事ATP伦敦年终总决赛上戏剧性地获胜，为进入4强埋下了希望的种子。 世界排名第一的纳达尔14日在英国伦敦举行的与丹尼尔•梅德韦杰夫(23岁•俄罗斯•世界排名第4位)的小组赛第2场比赛中以2-1(6-7、6-3、7-6)逆转获胜。纳达尔在第3盘以1-5大比分落后于对手后，甚至让对方拿到赛点，看似败局已定，但他顽强的扳平比分，将比赛拖入抢七局，并实现惊天大逆转。赛后纳达尔高兴地说：“我真的很幸运。这是或许1000次才会出现1次的胜利。” 纳达尔在11日的小组赛首轮比赛中负于亚历山大•兹维列夫(22岁•德国•第7位)，如果输掉这场比赛，他将面临被淘汰的危机。但是在本场实现奇迹般地反败为胜后，根据剩下的比赛结果，他还有希望进入4强。在随后的比赛中西西帕斯(21岁•希腊•第6位)以2比0击败兹维列夫，以2连胜的战绩提前晋级四强。根据两天后进行的纳达尔-西西帕斯、兹维列夫-梅德韦德夫的比赛结果，将确定进入四强的选手。 随着当天纳达尔的胜利，诺瓦克•德约科维奇(32岁•塞尔维亚•第2位)只有在本次比赛上夺冠才能在年末登上世界第一的位置。而只要一进入决赛，不管德约科维奇的成绩如何，纳达尔都会在年底确定世界第一的位置。

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