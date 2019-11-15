机器人打开捷恩斯车门，自动检查汽车是否正常启动. November. 15, 2019 07:56. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车决定明年在首都圈建设机器人检查车辆的捷恩斯(图片)专用出库•展示场。该系统在向顾客交付捷恩斯车辆时，机器人会直接打开车门，按顺序按下车辆内部的各种按钮，向顾客确认车辆是否正常启动。机器人检查交付顾客的车辆的技术在世界上尚属首次。 14日，据汽车业界透露，现代汽车决定于明年中旬在京畿地区开设能够体验从车辆购买到出库的各种顾客经验的捷恩斯专用出库•展示场。在该展示场将设置可以进行细致动作的机器人自动检查交付顾客的捷恩斯车辆的设备。据悉，利用热感应技术可以确认热线座椅是否正常启动。 如果运用该技术，在将车辆交付顾客时，车辆检查及功能说明将交给机器人，职员可以集中精力应对其他顾客。汽车业界相关人士表示：“机器人在展示亲自按下升降窗户的小按钮的细腻动作的同时，还检查是否有异常情况，对前来展会的顾客来说，这将成为一大看点。” 现代汽车将于本月末推出捷恩斯运动型多功能车(SUV)版本GV80，包括现有的3种轿车在内，将覆盖捷恩斯全系列车型。这可以解释为，现代汽车的战略是，不仅是单纯的汽车品质，还要通过差别化的出库•展示场，展开高级品牌的市场营销。 大林大学汽车系教授金必洙(音)表示：“通过全球首屈一指的机器人检查等，我们希望能在短时间内打造出高端品牌的形象。为了正式展开高级车战略，因此迫切地需要能够区别于现代汽车的捷恩斯独有的战略。”

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