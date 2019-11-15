工厂非法处理烟叶，导致集体患癌症的“死亡之村”. November. 15, 2019 07:56. by 姜恩智记者、益山=朴英敏记者 kej09@donga.com,minpress@donga.com. 韩国政府的最终调查结果显示，全罗北道益山长店村99名居民中22人患癌症、14人死亡的原因，是村庄附近肥料工厂排放的致癌物质。这是政府首次承认可能因各种原因发生的非特异性疾病（癌症）存在流行病关联性。此前，政府只对加湿器杀菌剂引起的肺纤维化、石棉引起的恶性中皮瘤等发病原因明确的疾病认定为与流行病学相关的疾病。 环境部14日在益山国家非物质文化遗产综合展示教育馆举行了“长店村居民健康影响调查最终发布会”，公布了这一结果。随着2001年在离村子500米的地方开了一家名为“锦江农产”的化肥厂，原本生活平静的长店村村民从此开始患癌症。到2017年4月“锦江农产”关闭时，村民每5人中就有1人患癌症。居民患有肝癌、皮肤癌、胆囊癌、胆道癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等多种癌症。 锦江农产公司以制作香烟剩下的垃圾“烟草箔”和食物垃圾等为材料生产有机肥料。环境部解释说，导致癌症的直接原因是，把发酵后只能用作堆肥的烟草箔在300度以上的高温下干燥，生产出有机肥料。高温干燥过程中产生的致癌物质扩散到大气中，居民们毫无防备地暴露在有毒物质面前。与全国标准人口群体相比，长店村村民的癌症发病率高出2至25倍。 环境部计划向患有癌症的居民支付医疗费和损失补偿费。目前，锦江农产已破产，没有赔偿能力。对此，居民们要求供应烟草箔的KT&G，并以疏忽管理监督为由要求益山市和全罗北道、中央政府等进行道歉和补偿。

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