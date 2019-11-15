特朗普弹劾听证会攻防战，没有出现“决定性的一击”. November. 15, 2019 07:56. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 调查美国总统特朗普对乌克兰施压疑惑的众议院弹劾调查的首次公开听证会13日受到舆论的关注，但并未出现引出弹劾的“决定性一击”。当天登场的证人们虽然发表了印证特朗普总统施压嫌疑的发言，但大部分都是此前早已公开的内容。 众议院情报委员会举行了公开听证会，美国前驻乌克兰临时代办威廉·泰勒和国务院负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿帮办乔治·肯特出席了听证会。泰勒说：“我们与乌克兰存在非正式外交渠道。这个通道与官方通道频繁相冲突。”特别是在包括前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿等在内的官方通道上，有证言称，“根本没有以乌克兰调查特朗普总统的政敌、前美国副总统拜登为代价，美国提供军事援助”的交易。 泰勒说：“一名职员问美国驻欧盟大使戈登·桑德兰，‘总统对乌克兰有何看法’，桑德兰回答说：‘他只关心关于拜登的调查’。”肯特也说：“（总统私人律师）前纽约市长鲁道夫·朱利安尼的‘影子外交’政策一直困扰着我。该政策是找出潜在竞争者（拜登）的缺点，并深挖到底。”这与媒体报道的非公开听证会内容没有太大差异。 在弹劾调查听证会举行期间，特朗普在白宫与土耳其总统埃尔多安举行了首脑会谈。他表示，“我很忙，没空看（听证会）”，重申弹劾调查是猎巫行动。白宫也在官方推特上写道：“不要依赖证人的第二次、第三次，第四次说明。你自己读一下（两国首脑的）通话录。” 众议院情报委员会当天以9票赞成和13票反对的结果否决了关于最初指控特朗普涉嫌施压的内部告发者证人传唤案。执政的共和党一直认为，应该把他放在公开作证的平台上，“以验证内部告发者的政治偏向”。 目前，美国有线电视新闻网（CNN）、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等主流媒体已知被推测是中央情报局谍报人员的内部告发者的身份，但未对此进行报道。就连具有亲特朗普倾向的福克斯新闻台也向主持人和评论小组下达了“不要提及内部告发者身份”的指示。特朗普总统的长子小特朗普在推特上对明知告发者身份却不予报道的媒体愤怒地说：“为什么闭上眼睛？”

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