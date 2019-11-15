美国防长称“压缩联合军演”，要用主动外交应对动摇的同盟. November. 15, 2019 07:56. . 美国国防部长马克·埃斯珀13日在赴韩访问途中说，“将根据外交需要，对演习态势作出更多或更少的调整”。就是说，如果有助于朝鲜无核化谈判，可以压缩韩美联合军演的规模。这相当于对之前朝鲜对本月中旬实施的韩美联合空中演习威胁称“不能再对美国的无差别行为袖手旁观”作出了回应。 朝鲜前天晚上罕见地以“国务委员会发言人”的名义发表了谈话。继最近接连推出高层人士之后，这一次以金正恩担任委员长的国务委员会名义发表谈话，可以看做是在日后进行更大挑衅之前采取的步骤。谈话似乎在代表金正恩的内心表示，“我们给了美国总统值得炫耀的东西，但得到的只有一种背叛感。”这也是一种恐吓，如果谈判到年底仍无进展，将回到前年那样的危机局面。 韩美此前事实上已经废除了大规模联合军演，并大幅压缩了规模或改为了纸上演习。尽管如此，朝鲜在没有采取任何无核化措施的情况下，仍然进行一系列发射短程发射的挑衅，如今却提出抗议，这真是天方夜谭。埃斯珀部长表示调整演习的意向，可能是为了将朝鲜引诱到谈判桌上，但此前美国曾表示“不会根据朝鲜的愤怒来确定演习规模”。本来理应先拿到朝鲜停止挑衅的承诺吧。 韩美同盟的三大轴心——联合司令部、驻韩美军、联合演习都在动摇。联合军演大量缩减，韩美联合司令部也卷入了战时作战控制权转移引发的指挥体系争议。美国甚至把驻韩美军作为增加防卫费分摊额的筹码。再加上一周后《韩日军事情报保护协定》即将结束，美国已经超越了担忧的程度，发出了强有力的警告。 朝鲜在自己设定的年末底谈判时限之前加大了威胁的力度。但是，韩美同盟却越来越不稳定，安保不安正在加大。虽然各种悬案如乱麻般纠缠不清，但越是这样，越应该以真正的国家利益为标准进行战略判断。如果根据优先顺序和轻重缓急来区分得到和付出，那么行动的范围也会变大。政府应该从只等待对方措施而做出反应的被动外交中摆脱出来，转变为我们引领的主动外交。

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