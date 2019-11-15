是颜色，不是技巧. November. 15, 2019 07:57. touch@donga.com. 韩国棒球在“世界棒球12强赛”中败给棒球“边缘势力”中国台湾的瞬间，出现了无数的叹息声。0-7的完败更让人惨不忍睹。2008年北京奥运会金牌、2009年世界棒球经典赛(WBC)亚军、2015年世界棒球12强赛冠军等众多经典比赛如走马灯一般掠过。都是没几年的事。现在还有余韵，我们的棒球为什么如此迅速退步了呢？ 都说实力(技术才能)下降了。虽然那也是有可能的。但是选手们的球技与当时没有太大区别。代表队由经历过美国职业棒球大联盟或想进军美国职业棒球大联盟的部分选手和与他们实力相当的国内派选手组成。而且当时我们队实力不如对手。反而与顶级球队存在差距。如果单从实力上讲，夺取国际比赛冠军也许当初是不可能的。 如果实力不是退步的本质，那么问题何在？是特色方面出了问题。当时我们的棒球虽然处于边缘，但是以我们自己的风格(又称流派)发出了挑战书。正是“交叉”(crossover，风格的交叉)。融合了线条粗大的美国大球(Bigball)和细腻的日本小球(Smallball)。再加上韧性和团队精神等韩国情绪，球队散发出了独特的色彩。有时拒绝常识，甚至不惜破格的挑战意识。这与用我们的感性重新诠释西方文化，引领新潮流的韩流有很多相似之处。 风格的力量让边缘的韩国棒球变成了龙。对于美国队这样力量好且简单粗暴型的球队，球队用力量支撑，然后用精巧的技术压制。对于日本队这样精打细算的球队，球队则先采取精打细算的防守，然后一鼓作气拿下比赛。随着情况和对手的不同，力量和技术也交错在一起。球队的韧性和团队合作能力也非常强，令对手瞠目结舌。世界棒球经典赛当时，美国主流媒体曾报道说：“韩国展示了一切。美国高校棒球队应该向他们学习。” 虽然现在海外高中生都在为K-POP欢呼，但海外高中棒球选手眼中却没有韩国棒球。韩流虽然扩大了外延，提高了完成度，但棒球却失去了原有的色彩。去年的亚运会也是如此，最近看国家队比赛，球队只是在努力不输球而已。使用力量和技术没有脉络，没有破格的挑战意识，没有韧性。以无色无味取胜。无法回答韩国棒球是什么。 棒球界人士指出，从4、5年前的职业联赛开始，就失去了特色。他们主张说，这是因为随着球队增加，年薪大幅上涨，感觉不到风格高度化的必要性。也有分析认为，这是因为他们被美国职业棒球大联盟所倾倒，不加批判地引入了美国式自律训练计划。据悉，由于青少年选手们只偏向投手一方的不均衡，很难构筑风格。原因可能是复合型的，但最大的可能是不考虑风格。 韩国棒球的盛行与国际大赛的成绩紧密相连。观众人数突破800万大关，创下历史新高，主要得益于世界棒球经典赛、奥运会、世界棒球12强赛等赛事的出色表现。但是在药效全都下降的去年亚运会时，又出现了兵役争议。今年800万观众崩溃。呈直线坠落趋势。 世界棒球12强赛正向终点冲刺。现在让我们再静下心来认真考虑一下。我们应该用什么特色来决胜负呢？这个问题的答案将决定本次大赛的成绩、出战明年东京奥运会以及韩国职业棒球的未来。即使暂时放下击球棒，也不妨考虑一下吧。

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