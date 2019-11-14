约翰·博尔顿：“特朗普盯紧私利奉行亲土耳其政策，如果再次当选有可能会退出北约”. November. 14, 2019 07:33. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 美国总统特朗普13日在华盛顿与土耳其总统埃尔多安举行了首脑会谈。这是上月美国迅速从叙利亚撤军以及土耳其攻击库尔德人后两国首脑首次会面，而且当天美国国会众议院还举行了针对特朗普总统进行弹劾调查的公开听证会，因此此次首脑会谈比其他首脑会谈受到了更多的关注。 特朗普从当天中午12时起与埃尔多安举行了记者招待会和首脑会谈。这是自6月底在日本大阪二十国集团（G20）峰会上会面后，两国首脑时隔5个月再次会面。路透社在分析中预测，由于土耳其空袭库尔德并引进俄制导弹，两国关系已今非昔比，两国领导人将努力再次巩固凝聚力。土耳其引进美国F35隐形战斗机、停止空袭库尔德族等是会谈的核心议题。 NBC电视台报道说，9月因与特朗普总统不和而被撤换的前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿（照片）6日在一个非公开聚会上表示：“在担任助理期间，对总统的土耳其政策感到最受挫。他的外交决定可能完全基于其个人利害关系。”也有人指出，就土耳其不顾美国强烈反对引进被称为俄罗斯版“萨德”的S400导弹一事，美国国会推动对土耳其实施制裁，但特朗普对此表示反对，这种做法不合理。 对此，NBC表示：“特朗普一家在土耳其伊斯坦布尔有企业。特朗普的长女、白宫高级顾问伊万卡和埃尔多安总统出席了该企业的活动，两位首脑及其家人的交情非常深厚。”也就是说，这种关系可能对白宫消极应对土耳其攻击库尔德人、推迟对购买俄罗斯武器的土耳其实施经济制裁等产生了影响。 《纽约时报》也指出，伊万卡的丈夫、白宫高级顾问库什纳，埃尔多安的女婿、土耳其财政部长贝拉特·阿尔巴伊拉克，特朗普总统在土耳其当地的生意伙伴媒体财阀艾登等的女婿默罕穆德·阿里·雅尔琛达等“三名实权者女婿”维持着紧密的关系，形成了美国和土耳其的非官方外交渠道。今年4月，阿尔巴伊拉克出席在华盛顿特朗普国际酒店举行的活动时，库什纳把他叫到了自己在白宫的办公室。《纽约时报》报道说，当时阿尔巴伊拉克在推迟美国对土耳其引进俄罗斯武器进行制裁上起到了相当大的作用。 特朗普本人也和他们关系深厚。2012年，当时是房地产企业家的特朗普出席了特朗普大厦在伊斯坦布尔的开业仪式，并会见了雅尔琛达。当时，他介绍雅尔琛达是“伊万卡的了不起的朋友”。当时担任总理的埃尔多安也出席了当天的活动。特朗普称赞说：“埃尔多安是个好人，在美国和世界都受到高度尊敬。” 博尔顿担心地说：“如果特朗普在明年的大选中成功连任，美国将选择完全孤立主义”，“说不定会退出北大西洋公约组织（北约）等核心同盟。”

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