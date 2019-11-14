考虑“秋美爱任法务部长”的原因. November. 14, 2019 07:33. by 金志炫, 韓相準 jhk85@donga.com,alwaysj@donga.com. 共同民主党议员秋美爱成为因前法务部长曹国辞职而空缺近一个月的法务部长职位的有力人选。青瓦台虽然表示“尚未确定”，但正在全面整理包括秋美爱入阁在内的内阁交通。 执政党核心人士13日表示：“据我所知，青瓦台通过各种途径委托推荐继任法务部长人选，众多意见倾向于秋美爱议员为合适人选”，“这与现政权一贯的‘提拔女性’人事方针基调相吻合，而她也是法官出身，对司法界十分熟悉。”据悉，青瓦台也把秋美爱放在候选人中优先位置予以考量。 青瓦台认为，下届法务部长的首要条件是“非检察机关出身”。为了不重蹈从提名到任命都经历阵痛的“曹国事态”，人事听证会通过的可能性也被作为重要考虑事项。青瓦台相关人士表示：“想要紧握文在寅总统具有强烈意志的检察改革的缰绳，作为检察官出身十分困难”，“同时也考虑到，现任议员在人事听证会上比较容易通过。” 共同民主党还认为，通过五选议员秋美爱的入阁，可以自然而然地加强中坚人士不参选等人事刷新。如果秋美爱因入阁而宣布不参加竞选，那么行政安全部长陈永、中小风险企业部长朴映宣等不参加首尔地区竞选的重量级人物将至少增加到3人。另外一个考虑因素是，通过亲文在寅色彩较淡的秋美爱进入内阁，可以强化执政党的“公平”基调。1996年通过前总统金大中的提拔步入政界的秋美爱被评价为不属于亲文在寅、86集团等民主党内主要派系。另外，秋美爱议员是大邱出身，因此在明年国会议员选举之前，可以期待她在大邱庆北地区的选票扩张性。 此外，要求青瓦台把外交部长康京和国防部长郑景斗调任为国会议员的共同民主党，正在加快组建官僚出身的阵容。特别是共同民主党计划最大限度地利用“执政党高端”引进前、现任部长和副部长级官员。一位资深议员表示：“如果在野党引进的人事落选，就会立刻成为无业游民，但是在执政党，即使落选也会担任其他任命职务”，“有必要推出有竞争力的候选人，攻占险地，最大限度地提高政党得票率。”共同民主党、正义党等正在推进加强政党得票率比重的“联动型比例代表制”。 共同民主党当天举行了前企划财政部第二次官金容镇、前顺天乡大学产学合作副校长金学敏、前总统市民社会首席秘书黄仁成的入党仪式。金容镇是共同民主党继2016年1月金正友议员之后时隔4年首次引进的企划财政部出身人士。金容镇将参加故乡京畿利川选区的竞选，金学敏将参加忠南洪城-礼山选区的竞选，黄仁成将参加庆南泗川-南海-河东选区的竞选。这三个选区都是共同民主党从第17届议会选举开始一次都没有获胜的地区。

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