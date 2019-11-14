46%的球迷看好柳贤振与洛杉矶道奇队续约. November. 14, 2019 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁•照片)下赛季会穿什么队服呢？ 对于进入美国职业棒球大联盟(MLB)自由签约选手(FA)市场的柳贤振，人们非常关心。虽然有评论认为他有肩膀、肘部等伤病履历，而且年龄偏大，很难签下长期合同，但没有必要送出一个补偿球员名额，加上他本赛季的出色表现，还是让许多球队很感兴趣。柳贤振去年接受了道奇队的资质报价(向FA提出的1年合同，又称母队报价)，因此在没有补偿选手的情况下可以转会到其他球队。包括纽约洋基队、洛杉矶天使队、得克萨斯游骑兵队等在内，传出引进柳贤振传闻的球队超过10家。 在美国亚利桑那州，12日开始举行了30支球队团长的冬季会面。从第一天开始，洋基队和得克萨斯队就表现出积极参与FA市场的意向，预告了激烈的“Stove League(火炉话题•指选手赛季结束之后，围在火炉边，就年薪等话题进行协商)”。得克萨斯队是给获得FA资格的朴赞浩、秋信守提供巨额合同的球队。 在这种情况下，球迷们预测柳贤振不会离开洛杉矶道奇队。主要报道转会新闻的《美国职棒大联盟转会流言报(MLTR)》13日公布了由6886名棒球迷参与的“FA前10名的下一站”投票预测结果，45.6%的应答者认为柳贤振将与道奇队续约。排在其后的是得克萨斯队(8.7%)和天使队(6.2%)，与留在道奇队这一选项的差距很大。 另外，球迷认为FA市场的最大热门凯里•科尔(原所属球队休斯敦太空人)的下一站目的地极有可能是科尔的故乡(洛杉矶)球队之一的天使队(66.7%)。而52.3%的受访者表示史蒂芬•史特拉斯伯格将留在原所属球队华盛顿国民队。

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