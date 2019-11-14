《冰雪奇缘》第二部也大卖？艾莎的挑战仍在继续. November. 14, 2019 07:34. baltika7@donga.com. “艾莎穿的衣服和第一部一样吗？” 等待21日上映的迪士尼动画片《冰雪奇缘2》的父母们最关心的是“艾莎”的服装。《冰雪奇缘》在韩国上映5年后，依然可以看到身穿“艾莎”的连衣裙去幼儿园或托儿所的孩子，2013年《冰雪奇缘1》在美国上映之后，艾莎的蓝色礼服在全世界掀起了一股旋风。上映后一个月内，艾莎礼服在北美大陆售出300万套，这和生活在北美大陆的4岁女孩数量差不多。 《冰雪奇缘2》上映在即，剧场和流通街的气氛就像重演5年前的氛围一样火热。13日基准的《冰雪奇缘2》在距离上映还有一周的情况下，以52.9%的预售率排名第一。从上映前开始，网上就大量出现了艾莎和安娜、雪宝等角色周边。据悉，韩国华特迪士尼公司也在长期致力于合作公司的商品生产，试图提高特许权使用费。在首尔龙山区梨泰院洞和钟路区三清洞，将展示剧中爱夏天的雪人“雪宝(Olaf)”角色，到明年2月为止将运营角色体验空间。 从上映前开始展开的这种“热潮”是因为《冰雪奇缘1》创下的空前纪录。有人说“迪士尼历史分为《冰雪奇缘1》前后”，第一部刷新了各种票房和收益纪录。第1部通过剧场上映获得的收益是12.7422亿美元(约1.4803万亿韩元)。随着各种特许商品的大量涌现，迪士尼在第一部影院上映后仅一年时间就通过销售相关产品赚取了约10亿美元的收入。 在国内，作为动画电影首次吸引了1000万观众人次。第2部国内上映日期定为21日，比北美上映日期(22日)早了一天。该片的战略是，先于12月上映的韩国电影抢占寒假观众人数，并诱导观众购买各种卡通商品和玩具。 从内容方面也可以看出迪士尼为重新掀起第一部综合症而倾注了心血的痕迹。第一部作为迪士尼公主首次以独立克服命运的姐妹角色亮相。第二部将艾莎和安娜展开的新冒险故事的背景从冬天改为秋天。在北美的影评中好评如潮，认为“一切都很梦幻”。角色的服装也发生了变化。采用更加多彩的色感，有望创造出与第一部不同的授权产品。 成为《随它吧》第二的《冰雪奇缘2》中艾莎的主题曲《进入未知世界》(Into the Unknown)在美国和前一部一样由伊迪娜•门泽尔演唱，在韩国则由歌手泰妍演唱。世宗大学动漫系教授韩昌完(音)表示：“动画片与实拍电影相比，更容易控制续集的各种危险要素。考虑到如能安全地扩大在第一部中巩固的艾莎和安娜的叙事，那么第二部很大程度上会取得成功，之后的追加系列也会登场。”

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