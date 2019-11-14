戏剧界的黄金组合，“戏剧要承载社会信息”哲学也一样. November. 14, 2019 07:34. by 金起允记者 pep@donga.com. “你很像赫尔曼(丈夫)。你也会变得不幸的。” 一个女人对第一次见到的少年说出诅咒的话。在作品中两人一直站在同一舞台，但从未谋面的女人和少年直到最后一刻才目光相撞。看似“已经很了解你”淡漠的语气，但紧张感在该瞬间爆发。 在话剧《末行少年》中，饰演这两个角色的两位演员是“戏剧界的黄金组合”禹美花(45岁)和全朴灿(37岁)。最近在首尔艺术殿堂见面的他们说：“翘首以盼这短暂而炽热的画面。” 作品是写现实和虚构混合的文章的少年“克劳迪奥”(全朴灿、安昌贤)和陷入少年的写作实力，要求其进行危险写作的教师“赫尔曼”(朴润希)，以及危险注视他们两人的妻子“胡亚娜”(禹美花)的故事。即使没有戏剧性事件，也通过台词和戏剧想象力实现了奇妙的惊悚。这是著名剧作家胡安•马约加的戏剧作品，导演孙远征时隔两年再次搬上舞台。禹美花说，“作品拷问了我们生活中的虚构和实在的界限。”全朴灿说，“在问完这个问题后，我感到很可怕。” 两人的缘分始于2008年。在三天的研讨会演出中，首次以恋人的角色见面。禹美花说：“曾经像个孩子的全朴灿，转眼间变成了一个内功扎实的搭档，甚至可以信任和依靠他。好像成为了更油腻一些的演员了。”全朴灿说，“刚开始在大学路上和有名的前辈合作，感觉特别紧张。最近每次练习结束后就会犯酒瘾，然后她想鬼一样察觉到这一情况，然后带我去喝酒，是一位很好的前辈。” 之后两人在话剧《马的坟墓》、《你还好吗》、《森夏人的战士》、《Nassim》中同甘共苦。他们一直共享着“戏剧要承载社会信息”的哲学理念。这也是两人能够长时间在同一部作品中流汗的原因。禹美花回答：“戏剧工作者也不能免于近现代史的伤痛，所以要经常一起思考。”出演tvN电视剧《60天指定生存者》展现存在感的全朴赞表示：“这是反映社会惨事的故事，作为演员这是一次好的学习机会。” 一直表示“作品每次都要保持新鲜”并展开讨论的两人在采访结束后表示“要去一趟散步”，并移动了座位。得益于他们想要到达“戏剧的终点线”的追求，今天观众席上也不断有人称赞他们是“名品演技”。 截止到12月1日，首尔艺术殿堂自由小剧场。票价为2万~5万韩元。14岁以下禁止观看。02-580-1300

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