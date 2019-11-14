韩国经济陷入“零经济陷阱”，出路只有救活企业. November. 14, 2019 07:34. . 韩国经济进入了利率、物价、经济增长率都为0的“零经济时代”。一直担心高增长和通货膨胀的韩国经济现在反而要担心低物价长期持续的通货紧缩。现在迎来了银行无论如何降低利率，企业也不会借钱的、前所未有的经济体系。在主要发达国家，“零经济陷阱”的新经济环境早已形成，韩国正在重蹈覆辙。 韩国银行上个月将利率下调至历史最低值1.25%，是为了提高物价。8月份消费者物价比前一年下降0%，9月份为负0.4%。负物价是历史上第一次。今年第三季度经济增长率为0.4%左右。全年预计增长1%左右。德国、瑞士、瑞典等欧洲国家和日本已经进入负利率时代，如果把钱存到银行不是收取利息，而是缴纳保管费。 因低利率而面临燃眉危机的是银行、保险等金融公司。全球咨询公司麦肯锡警告称：“如果世界三分之一的银行不能进行划时代的革新，不久就会被其他银行吃掉。”目前，韩国代表性的上市银行都迎来了好景，但麦肯锡的警告并非事不关己。因为他们正带着随时可能爆发的约600万亿韩元的家庭贷款定时炸弹向着零利率时代前进。保险公司没有合适的地方周转资金，却陷入“逆收益”，面临最坏的情况。曾经经历大型保险公司接连破产的日本，对于韩国来说并不是隔岸之火。个人也同样感到不安。退休后期待稳定利息收入的利息生活者们受到了直接打击。 利率、物价、经济增长率归零，是一个现象表现为多个指标。韩国开发研究院指出，成为韩国经济危险要素的低物价现象，其主要原因是经济活力下降。这和政府方面的解释是国际油价和天气等暂时的外部因素完全不同。据韩国银行推算，企业积累600万亿韩元的现金性资产，是因为虽然有对未来的不安心理，但同时找不到合适的投资之处。韩国经济想要摆脱即使降低利率物价也不会上涨、经济增长率持续下降的“零经济陷阱”，只有通过企业的活力找回经济的整体活力这一个办法。

한국어