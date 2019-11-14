照镜子的女人. November. 14, 2019 07:34. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 一头波浪式长卷发的女士正面对着镜子。右手拿着小镜子，左手抚摸着头发。皮肤白得苍白，脸颊涨得通红。看上去有点疲惫，又陷入沉思的她是谁呢？画家为什么画镜子的场面？ 这幅画是19世纪法国现实主义画家古斯塔夫·库尔贝最喜爱的肖像画。模特叫乔安娜·希弗南，是爱尔兰女性，昵称为“乔”。她实际上是库尔贝的同事画家詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒的模特和相恋已久的恋人。她曾是贫穷移民者的女儿，虽然也是画家，但靠当模特维持生计。当时，社会上普遍把裸体模特与妓女相似看待，因此惠斯勒的家人没有接受她。但惠斯勒信任她，一度甚至将自己的画作销售权限交给她。 这幅画是三人在法国诺曼底地区共同生活时绘制的。当时库尔贝47岁，惠斯勒32岁，乔23岁，年龄相差很大，但他们彼此信任，结下了深厚的友谊。库尔贝似乎完全陷入了乔那红润长发的魅力之中。几乎一模一样的画足足画了4幅。在标题上，她也用爱称“乔”代替她的姓氏。这在当时并不多见。值得一提的是，这幅画是画家为自己收藏而画，一生中没有卖给任何人。 照镜子是凝视自己的行为。库尔贝希望乔能照镜子，自觉自己是多么有魅力的女性？或者是想传达自己用温暖的目光凝望她琐碎日常生活的心意呢？不知道在诺曼底，三人之间发生了什么事情，但乔第二年就去了巴黎，成为库尔贝争议颇多的裸体画模特。似乎是在证明，即使两人有不变的友情，也不存在不动摇的爱情，之后乔安娜与惠斯勒结束了恋人关系。

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