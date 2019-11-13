示威者导致香港市中心交通瘫痪，中国媒体称“必要时将投入军队”. November. 13, 2019 07:39. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港警方瞄准非武装示威者进行射击带来冲击之际，12日在香港，参加妨碍公共交通示威的示威者与镇压他们的警察发生冲突，整个城市陷入巨大混乱。中国官方媒体再次提出了“投入中国军队”的必要性。对于香港事态的恶化，美国国务院11日通过发言人发表声明表示忧虑。 香港政府再次表明了强硬镇压方针。香港特区行政长官林郑月娥12日在例行记者会上说，“示威者妨碍交通的行为极端自私”。中国共产党机关报《人民日报》报道说，负责香港问题的中国最高领导人——政治局常委、副总理韩正此前于9日至11日视察了离香港不远的海南岛。一些分析人士认为，韩正视察海南岛后，可能前往毗邻香港的广东省深圳市，加大对香港示威者的压力。中国《环球时报》在社论中说，“必要时，中国内地的武警和人民解放军驻香港部队将依照基本法为香港警察提供支持”，为投入军队营造了氛围。这是中国媒体自7月底以来时隔4个月再次提出投入军队论。 有人指出，林郑月娥本月初会见中国国家主席习近平和副总理韩正后，香港警方的镇压强度进一步加大。事实上，据香港媒体报道，据估计，本月以来，仅在香港被捕的人就超过500人。据香港《南华早报》等媒体12日报道，警方在上周的示威过程中逮捕的人数为266人。此外，上周末（10日）一天内，有超过260人被捕。据当地媒体报道，被捕者中还有一名11岁的儿童。 12日上午，示威者试图在上班路上瘫痪地铁运行。蒙考克、葵放、西湾湖（均为音译）等香港市中心多处地铁站紧急关闭，停止运营。在沙汀站，由于铁道上有示威者投掷的石块，地铁未能进站。包括孕妇在内的乘客不得不提前下车，沿着线路步行100米到车站。人们还看到一位老人戴着急救人员提供的氧气罩走路。当天，在西湾湖等地，示威者用路障等堵住道路，导致公共汽车停运。 警方以旨在解散香港中文大学、理工大学、市立大学等多所大学发生的示威为由，从上午起发射催泪弹进行镇压。香港武警甚至进入停靠的地铁内，要求正在上班的乘客到车站外。 此前，香港警方11日上午在西湾湖用左轮手枪实弹射击示威参与者楚某（21岁），后者一度生命垂危。据《南华早报》报道，目前楚某已稳定下来。 另据法新社等媒体报道，美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯11日在声明中表示：“美国对香港的情况感到严重忧虑，正在密切关注”，“敦促包括香港警察和示威者在内的所有当事者保持克制。”

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