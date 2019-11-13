“驻韩美军有必要吗？”美国参联会主席在防卫费分摊额上向韩国施压. November. 13, 2019 07:40. by 孙孝周记者、常驻华盛顿记者 李正恩 hjson@donga.com,lightee@donga.com. 继上周美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿戴维·史迪威等国务院四人帮访问韩国，向韩国施压要求大幅增加驻韩美军防卫费分摊额和恢复《韩日军事情报保护协定》之后，从13日起，美国国防部长马克·埃斯珀、美军参谋长联席会议主席马克·米利（照片）等军方最高领导人相继大举访韩。特别是，他们在访韩之前已就防卫费问题提及裁减驻韩美军的可能性，因此有分析认为，美国在防卫费分摊和《韩日军事情报保护协定》上的施压力度将大于以往任何时候。 访韩前正在访问日本的美军参谋长联席会议主席米利11日（当地时间）在飞往东京的飞机上对记者们说：“看到驻扎在韩国和日本的美军，人们会问，他们为什么要待在那里？花了多少钱？为什么那么有钱的富裕国家不能自行防御？”米利还表示：“这是一般典型的美国人的提问”，“我们有义务适当说明，美军是如何稳定东北亚的力量、防止武力冲突的。”分析认为，他的意思是，只有把防卫费增加到每年48亿美元的水平，才能说服对驻韩美军驻扎必要性抱有怀疑的美国人，如果拒绝，也可以考虑裁减驻韩美军。 这种施压基调预计在14日在首尔举行的韩美联合参谋议长年度会议机制——韩美军事委员会和15日韩美国防部长年度会议体——韩美年度安保磋商会议上达到最高潮。此外，在米利访韩期间举行的韩美日三国联合参谋议长会议上，预计将集中讨论恢复《韩日军事情报保护协定》的问题。米利对记者表示，“《韩日军事情报保护协定》是区域安保的关键”，并强调，“把韩国从日本和美国身边分离，肯定对中国和朝鲜有利”。他12日在东京首相官邸与日本首相安倍晋三举行会谈后，也向记者团表示，“希望在时限到期之前解决该问题”，表达了恢复《韩日军事情报保护协定》的决心。

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