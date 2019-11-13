如果巴赫遇到伽倻琴会怎么样？. November. 13, 2019 07:40. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 用伽倻琴和笙等传统乐器演奏西方古典音乐会是什么样的感觉呢？ 法国人中提琴演奏家埃尔旺•里夏(水原大学教授)将举行演奏会，呈现这种感觉。他将于14日晚8时在首尔艺术殿堂独奏厅与伽倻琴和笙一起演奏从巴洛克到现代歌曲的亲自编曲的作品。 “从很久以前开始，我就为能够重新演绎深受大众喜欢的作品感到高兴。我想和韩国的国乐器一起把这些曲子制作成‘属于自己的’。” 在17世纪作曲家约翰•肖夫的《眼泪的帕班》中伽倻琴、布里顿的《眼泪》中伽倻琴•笙、巴赫的康塔塔《我该往哪里跑》咏叹调和《拉莫的幻想曲》中笙•伽倻琴•大提琴将一起登台。伽倻琴演奏家李华永(音译下同)和笙演奏家金孝英将登台演出。另外，他还将与夫人大提琴演奏家朴露乙在拉莫的《为中提琴和大提琴的合奏曲》中展开属于他们两人的合作。 “在演奏韩国作曲家的创作音乐的过程中认识了李华永、金孝英。通过两位知道了国乐器的魅力，也想和这些乐器一起演奏古西方音乐。” 他补充说：“如果是像舒曼这样的浪漫主义歌曲会很奇怪，但如果是巴洛克或现代歌曲，我想会很适合。”对于编曲的作品，他选择了“手法细腻，但包含自由感的作品”。因为他期待国乐器往“自由”的空间里注入生命力。 在伽倻琴方面，用左手深按琴弦，使音高发生细微变化的“弄弦”制造出与西方乐器不同的颜色。他说：“当然会使用弄弦等国乐器固有的特征。会产生很有意思的效果。”他还和两位演奏家探讨了编曲的细节，努力取得更好的结果。 “从学生时代开始我就喜欢编曲。因为中提琴与小提琴和大提琴相比，保留曲目比较窄，所以演奏为其他乐器创作的歌曲的情况较多。” 另外，他将于本月与和音室内管弦乐团合作演出带来，把肖斯塔科维奇的4重奏曲改编成中提琴独奏和室内管弦乐团用的作品。 他是生长在巴黎的“巴黎人”。在德国留学时遇见了夫人。他曾在奥地利因斯布鲁克交响乐团中担任中提琴首席，2008年安息年一起与夫人来到首尔，之后决心在韩国活动。他说，最重要的是这里的人们带给我的温暖很好。 他热爱独岛的文化艺术家聚会的“La Mer et L’Île”一员进行活动。前年，他与会员们一起去了独岛。“当时天气不好，登陆相当困难。几乎垂直的悬崖给我留下了深刻的印象。” 门票2万韩元。

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